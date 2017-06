Fehler bei IPTV/Entertain der Telekom beseitigt

AVM hat für die FRITZ!Box 7590 das Update auf FRITZ!OS 6.85 veröffentlicht. Dieses soll an bestimmten Telekom-Anschlüssen Übertragungs­fehler bei der Nutzung von IPTV/Entertain beheben. Zudem wurde für große Reichweiten in bestimmten Situationen die Daten­übertragungs­rate per WLAN erhöht. Der Berliner Netzwerk­ausrüster führt weiterhin an, dass mit dem Update die Interoperabilität für spezielle DSL-Anschlüsse verbessert wird. Die Dateigröße von FRITZ!OS 6.85 beträgt 24 640 kB. Die Update-Datei hat die Bezeichnung FRITZ.Box_7590.154.xx.xx.image und ist auf ftp.avm.de zu finden.

Erst kürzlich hatte AVM das Update auf FRITZ!OS 6.84 für die FRITZ!Box 7590 zur Verfügung gestellt. Vermutlich war die neue Firmware dringend notwendig.