FRITZ!Box 7583 in Bildern: Das ist AVMs neuer Router

Auch in diesem Jahr ist AVM wieder mit einem Stand auf einer der wichtigsten Technik-Messen in Europa vertreten. Auf dem Mobile World Congress hat der Berliner Router-Hersteller erstmals seine neue FRITZ!Box 7583 der Öffentlichkeit gezeigt. Das Gerät wurde speziell für den Einsatz an G.fast- und VDSL-Anschlüssen entwickelt und unterstützt auch Supervectoring 35b. Wir zeigen Ihnen in den folgenden Bildern, wie die FRITZ!Box 7583 im Detail aussieht und welche Anschlüsse sie Nutzern bietet.