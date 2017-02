AVM FRITZ!Box 7390: Labor-Update optimiert System

Ein neues Labor-Update von AVM steht bereit, diesmal allerdings nicht für FRITZ!Box 7490, sondern für die ältere FRITZ!Box 7390. Das FRITZ!OS trägt die Versions­nummer 6.69-43057 und befindet sich wie immer bei Labor-Software des Herstellers im Betastatus. Vor der Installation ist somit eine Sicherung der Router-Daten anzuraten. Die Verbesserungen, die das aktuelle FRITZ!Labor bringt, sind über­sichtlich und betreffen allesamt das System. Neue Funktionen werden nicht verteilt.

FRITZ!Box 7390 erhält neues Labor-Update Wie so oft nutzt AVM das Labor-Update, um die allgemeine Stabilität des FRITZ!Box-Systems zu optimieren. Zudem wurde das Problem behoben, dass sich das Ergebnis der Funktions­diagnose nicht speichern ließ. Auch beim Push-Mail-Versand von aktuellen Meldungen aus dem Bereich Diagnose/Funktion kam es mit der bisherigen Firmware der FRITZ!Box 7390 zum Teil zu Problemen, wie Nutzer meldeten. AVM hat auch hier nachge­bessert, sodass der Router Status-E-Mails nun wie gewohnt versendet.

FRITZ!Box 7390 bereits sieben Jahre auf dem Markt

Die FRITZ!Box 7390 wurde von AVM bereits 2009 auf der CeBIT vorgestellt, zum Ende desselben Jahres kam der Router in den Handel. Über sieben Jahre hat die 7390 somit auf dem Buckel, was auch bedeutet, dass regelmäßige Updates keine Selbst­verständlich­keit sind. Die letzte offizielle Firmware-Aktuali­sierung für die FRITZ!Box 7390 liegt gut ein dreiviertel Jahr zurück - der Router wurde im April 2016 auf das FRITZ!OS 6.51 aktualisiert. Doch in relativ regelmäßigen Abständen veröffent­licht der Berliner Hersteller Labor-Versionen, die der Box kleine Verbesserungen und vereinzelt neue Funktionen bringen.

Nicht bekannt ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob Besitzer der 7390 auf das neue FRITZ!OS 6.80 bzw. 6.81 hoffen können. Die neueste offizielle Firmware-Version von AVM wurde unlängst für die Modelle FRITZ!Box 7580, 7560 und die 7490 ausgerollt. Viel Hoffnung auf das Update gibt es momentan aber nicht - immerhin hat die FRITZ!Box 7390 die offizielle Version des im Sommer veröffent­lichten FRITZ!OS 6.60 nicht erhalten.

