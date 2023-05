AVM: FRITZ!Box 6670 Cable mit Wi-Fi 7 vorgestellt

In der kommenden Woche, genauer vom 23. bis zum 25. Mai 2023, findet die Anga Com als Kongress­messe für Breit­band, Fern­sehen und Online in Köln statt. AVM kündigt nun an, was es seitens des Router­her­stel­lers in der Rhein­metro­pole zu sehen geben wird. So feiert ein neues FRITZ!Box-Modell mit der Bezeich­nung "6670 Cable" auf der Messe Premiere.

AVM bezeichnet die FRITZ!Box 6670 Cable als All-in-One-Router, mit dem Nutzer schnelle Inter­net­geschwin­dig­keiten am Kabel­anschluss voll ausschöpfen können. Mit an Bord ist der neue WLAN-Stan­dard Wi-Fi 7. Als Anschlüsse gibt es vier LAN-Ports und einen 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie eine DECT-Basis für Smart-Home und Schnur­los­tele­fone. AVM bringt die neue FRITZ!Box 6670 Cable mit zur diesjährigen Anga Com in Köln

Bild: © AVM GmbH Unter­stützt wird auch der Smart-Home-Stan­dard Zigbee, sodass weitere Geräte im Heim­netz­werk über den Router gesteuert werden können. Die FRITZ!Box 6670 Cable hat einen TV-Tuner inte­griert, der laut Anbieter das Streamen des Fern­seh­signals (Free-TV) im Heim­netz über das WLAN ermög­licht. Details zur Verfüg­bar­keit und zum Preis der FRITZ!Box 6670 Cable sind noch nicht bekannt. Vermut­lich werden die Infor­mationen im Rahmen der Anga Com mit der Öffent­lich­keit geteilt.

Ausstat­tung der FRITZ!Box 6670 Cable im Detail laut Anbieter-Daten­blatt

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabel­anschluss

Kanal­bün­delung mit 2x2 OFDM(A) und 32x8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2x2, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6

WLAN-Geschwin­dig­keiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Tele­fonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Tele­fon­anschluss (FXS)

Inte­grierter TV-Tuner zum Streamen des Fern­seh­signals im Heim­netz, bspw. über FRITZ!App TV

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbe­rei­tung

FRITZ!OS mit Kinder­siche­rung, Media­server, FRITZ!NAS, WLAN-Gast­zugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobil­funk­sticks (5G/4G) sowie Spei­cher­medien und Drucker

Weitere FRITZ!Boxen im Gepäck

Neben der FRITZ!Box 6670 Cable infor­miert AVM über weitere Router-Modelle, die auf der Anga Com dem Publikum präsen­tiert werden sollen. Eines dieser Modelle ist die FRITZ!Box 5690 Pro. Diese hatte der Berliner Router-Spezia­list bereits auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona gezeigt. Da wir vor Ort waren, konnten wir uns im Rahmen eines Hands-ons ein Bild von dem Modell machen.

Eben­falls am Start in Köln ist die FRITZ!Box 5690 XGS. Diese unter­stützt den XGS-PON-Glas­faser-Stan­dard, der Daten­über­tra­gungen von bis zu 10 GBit/s ermög­licht. Das Router-Modell kann entweder direkt am Anschluss oder auch über WAN am ONT (Optical Network Termi­nation) genutzt werden.

Darüber hinaus unter­stützt die FRITZ!Box 5690 XGS die WLAN-Stan­dards Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7. An opti­schen Ports stehen ein 10-GBit/s und vier 1-GBit/s-Anschlüsse zur Verfü­gung. Weitere unter­stützte Stan­dards sind DECT ULE und Zigbee sowie Matter.

Kürz­lich führten wir ein Inter­view zur Router­frei­heit bei Glas­faser­anschlüssen. Das sagt der Experte dazu.