AVM baut FRITZ!Apps um: Das ändert sich

AVM baut Apps um

Foto: AVM AVM hat Ände­rungen für seine Smart­phone-Apps ange­kün­digt. So wird der Smart Home Bereich komplett aus der MyFRITZ!App entfernt. Die Funk­tionen werden von der FRITZ!App Smart Home über­nommen. Der Hersteller erläu­tert, dass dadurch in beiden Anwen­dungen mehr Platz für geplante neue Funk­tionen sei. Kunden profi­tieren den Angaben zufolge außerdem von einem über­sicht­licheren Aufbau der Appli­kationen. Die Inte­gra­tion einiger Smart Home Features in die MyFRITZ!App ist ein Relikt aus Zeiten, in denen es die FRITZ!App Smart Home noch nicht gab. Die Anwen­dung ermög­licht einen schnellen Zugang zu alltäg­lichen FRITZ!Box-Funk­tionen wie die Möglich­keit, den QR-Code für den Zugang zum WLAN-Gast­netz per QR-Code zu teilen.

Darüber hinaus können auf dem Anruf­beant­worter einge­gan­gene Sprach­nach­richten abge­hört werden. Zudem haben die Nutzer Zugriff auf mit dem Router verbun­dene USB-Spei­cher­medien. Nicht zuletzt infor­miert die App Anwender über verpasste Anrufe oder neue Ereig­nisse im Heim­netz. Uner­wünschte Anrufer können gesperrt, Rufum­lei­tungen einge­richtet, geän­dert und gelöscht werden.

FRITZ!App Smart Home soll "intel­ligente Steu­erzen­trale" sein

Foto: AVM Die bislang in der MyFRITZ!App enthal­tenen Smart Home Features wurden in die FRITZ!App Smart Home über­nommen. Mit dieser zusätz­lichen Anwen­dung, die wie die MyFRITZ!App für Android und iOS verfügbar ist, will AVM den Kunden eine "intel­ligente Steu­erzen­trale" für zuhause und unter­wegs an die Hand geben, über die sich alle smarten Geräte des Herstel­lers steuern lassen.

Als Beispiele nennt AVM die Heizungs-Regu­lie­rung oder das Ein- oder Ausschalten des Lichts in einem bestimmten Raum. Nutzer können auch nach­sehen, ob das E-Bike schon aufge­laden ist. Dazu liefert die Anwen­dung eine Über­sicht zu allen verbun­denen und kompa­tiblen Smart Home Geräten.

Auch in der FRITZ!Box hinter­legte Szena­rien wie "Nach Hause kommen" sind über die FRITZ!App Smart Home steu­erbar. Dieses Feature hatte AVM mit FRITZ!OS 7.50 einge­führt, um Kunden die paral­lele Steue­rung verschie­dener Geräte zu einem bestimmten, defi­nierten Zeit­punkt zu ermög­lichen. Über die App können zudem neue Smart Home Geräte ange­meldet werden. Wie berichtet, steht bald auch wieder ein Soft­ware-Update für die FRITZ!Box an. Das FRITZ!Labor wurde bereits eröffnet.