AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: Neuer Repeater mit WiFi-6

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

Bild: AVM Der AVM FRITZ!Repeater 1200 wurde zum MWC 2019 der Öffent­lich­keit präsen­tiert, nun erhält der kleine und kompakte WLAN-Mesh-Repeater einen Nach­folger. Ähnlich wie bei den FRITZ!Boxen signa­lisiert der Namens­zusatz AX den Einzug einer neuen Technik: Der AVM FRITZ!Repeater 1200 AX ist ein WLAN-Repeater, der WiFi-6 unter­stützt.

Der FRITZ!Repeater 1200 AX soll im November zum Preis von 89 Euro (UVP) im Handel erscheinen. AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

Bild: AVM

Tech­nische Details zum FRITZ!Repeater 1200 AX

Vom Design her hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel geän­dert. AVM teilt mit, der FRITZ!Repeater 1200 AX komme mit WiFi 6, "neuestem Prozessor" und inno­vativer WLAN-Mesh-Tech­nologie, es wird aber nicht genau spezi­fiziert, um welchen Prozessor es sich handelt.

Mit je zwei Antennen für das 2,4- und 5-GHz-Band soll der Repeater eine theo­reti­sche Daten­rate von bis zu 3000 MBit/s errei­chen. Smart­phones, Tablets und andere Endge­räte verbinden sich dank der neuesten WLAN-Mesh-Tech­nologie von AVM wie immer mit dem FRITZ!-Produkt, das am jewei­ligen Ort in der Wohnung die besten WLAN-Verbin­dungen ermög­licht. Für die Anbin­dung per Kabel oder zum Anschluss netz­werk­fähiger Geräte wie Computer, Smart-TV oder Gaming-Konsole ist der FRITZ!Repeater mit einem Gigabit-LAN-Port ausge­stattet.

Die WPA3-Verschlüs­selung ist eben­falls stan­dard­mäßig inte­griert. Auch zur Aussage "Strom sparend im Betrieb und im Ruhe­zustand" macht AVM keine Detail­angaben und nennt keine konkreten Daten zur Leis­tungs­auf­nahme. Der WLAN-Repeater misst 80 mal 80 mal 38 Milli­meter und wiegt 101 Gramm.

