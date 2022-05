AVM: Updates für FRITZ!Powerline-Adapter

AVM FRITZ!Powerline 1220E

Foto: AVM AVM hat neue Firm­ware-Updates für vier Power­line-Adapter-Modelle veröf­fent­licht. Für den FRITZ!Power­line 1000E v2 steht die Version 2.12.0.1-2 zum Down­load bereit, Besitzer des FRITZ!Power­line 1220E können die Version 2.12.0.1-37 instal­lieren. Für den FRITZ!Power­line 1220 ist jetzt die Version 2.12.0.1-6 aktuell, während Nutzer eines FRITZ!Power­line 1000E die Version 2.12.0.1-42 instal­lieren können.

Die Chan­gelogs für die Soft­ware-Aktua­lisie­rungen lesen sich recht ähnlich. So hat sich AVM nach eigenen Angaben um eine Erhö­hung der Sicher­heit im Power­line-Netz­werk geküm­mert. Die Ermitt­lung der Auslas­tung des Netz­werks ermög­licht Verbes­serungen beim Mesh-Stee­ring.

Zuver­läs­sigere Topo­logie-Infor­mationen im Fall von Netz­werk­schleifen ermög­lichen die auto­mati­sche Behe­bung der Netz­werk­schleifen durch das Mesh. Detail­lier­tere Infor­mationen über benach­barte Geräte im Netz­werk (LLDP-Proto­koll) sorgen für eine genauere Mesh-Topo­logie. Nicht zuletzt hat der Hersteller auch die Stabi­lität im Dauer­betrieb verbes­sert.

So wird die neue Soft­ware instal­liert

AVM FRITZ!Powerline 1220E

Foto: AVM Die neue Firm­ware für den Power­line-Adapter kann beispiels­weise über die Benut­zer­ober­fläche der FRITZ!Box durch­geführt werden. Diese ist in den meisten Fällen über den Webbrowser eines verbun­denen Geräts unter der Adresse fritz.box erreichbar. Alter­nativ kann auch die IP-Adresse des Routers ange­geben werden.

Im Menü Heim­netz wird der Punkt Mesh bzw. Heim­netz­über­sicht aufge­rufen. Dort sollte der mit dem Router verbun­dene Power­line-Adapter aufge­listet sein. Hier muss dann nur noch "Update ausführen" ange­klickt werden. Das Update kann auch über das FRITZ!Power­line-Programm ange­stoßen werden, das AVM kostenlos für Windows und macOS anbietet.

FRITZ!App Smart Home mit Feature für neues FRITZ!Labor

AVM hat außerdem für Android-Smart­phones eine neue Version der FRITZ!App Smart Home veröf­fent­licht. Diese trägt die Nummer 1.8.3 und kann kostenlos über den Google Play Store bezogen werden. Das Update bringt mit der Anzeige benut­zer­defi­nierter Push-Nach­richten durch Vorlagen auch eine neue Funk­tion mit sich.

Die Nutzung des neuen Features erfor­dert FRITZ!OS 7.39 oder höher. Derzeit profi­tieren demnach nur die Teil­nehmer am FRITZ!Labor von der Verbes­serung. Wie AVM auf der Fach­messe ANGA COM in Köln verraten hat, ist die Veröf­fent­lichung der finalen Version von FRITZ!OS 7.50 aber mitt­ler­weile absehbar.