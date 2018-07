FRITZ!OS 7 von AVM ab sofort verfügbar

Anfang Juni hat AVM die Fachmessen CEBIT und ANGA Com genutzt, um das neue Betriebssystem FRITZ!OS 7 erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Jetzt hat der Berliner Hersteller die Software wie geplant auch offiziell veröffentlicht. Mehr als 77 Neuerungen und Verbesserungen verspricht AVM für die Bereiche WLAN, Mesh, Smart Home, Telefonie und Internet.

Für die FRITZ!Box-Modelle 7590 und 7580 steht das Update ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Schrittweise sollen auch die anderen aktuellen AVM-Produkte mit der Aktualisierung versorgt werden. Der Hersteller hat allerdings bislang keinen Zeitplan veröffentlicht. So ist es unklar, wann welches Gerät für die Heimvernetzung mit der aktuellen Firmware ausgestattet ist. Ältere Router wie die FRITZ!Box 7390, die bereits beim Update auf FRITZ!OS 6.80 nicht berücksichtigt wurden, bleiben allerdings außen vor.

Schnellerer Wechsel des WLAN-Bandes

FRITZ!OS 7 ab sofort verfügbar FRITZ!OS 7 unterstützt die WLAN-Standards 11v und 11k bei Band Steering (Idle Steering). Dadurch sollen moderne WLAN-Geräte wie Smartphones von einem schnelleren Wechsel des Frequenzbandes - auch bei bestehender Verbindung - profitieren. AVM hat außerdem die grafische Mesh-Übersicht auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box um Angaben zur Verbindungsqualität von schnurloser Telefonie erweitert. Die Benutzeroberfläche zeigt nun auch Updates für alle FRITZ!-Produkte an. Sind automatische Updates in der FRITZ!Box aktiviert, werden nun auch FRITZ!WLAN Repeater und Powerline-Produkte im Mesh automatisch aktualisiert.

Mit dem neuen Betriebssystem führt AVM auch "Zero Wait DFS" (Dynamic Frequency Selection) ein. Dadurch will der Hersteller sich die Wartezeiten im oberen 5-GHz-Bereich bei Wetter- oder Flugradar verringern, was wiederum zu einer lückenlosen Verbindung beitragen soll. Die Radar-Dienste sind vorrangige Nutzer dieses Frequenzbereichs. WLAN-Router müssen vor dem Einsatz des Bandes daher zuerst sicherstellen, dass diese Dienste vom Hotspot nicht gestört werden.

Bis zu 160 MHz Funkkanal-Bandbreite

Mit dem jetzt veröffentlichten Update erweitert AVM außerdem die mögliche Funk­kanal­band­breite für 4x4-WLAN-Router wie FRITZ!Box 7590 oder FRITZ!Box 7580 von 80 auf 160 MHz. Für WLAN-Geräte wie Notebooks, die diese Bandbreite ebenfalls unterstützen, sollen sich dadurch die Daten­durch­satz­raten verdoppeln. Eine Vesserung sei grundsätzlich aber auch bei Geräten mit 2x2­Antennen spürbar.

FRITZ!Boxen lassen sich nach der Aktualisierung auf das neue Betriebssystem ähnlich wie WLAN-Repeater und Powerline-Adapter ins heimische Mesh-Netz einbinden. Dabei werden neben dem WLAN-Netz auch die Telefonie- und Smart-Home-Dienste meshfähig. So stehen die Telefonie­funktionen des zentralen Routers für jede als Mesh Repeater integrierte FRITZ!Box und die an ihr angeschlossenen Telefone zur Verfügung. Über den Menüpunkt "Mesh" lassen sich die Einstellungen für WLAN und Telefonie zentral am Haupt-Router vornehmen.

AVM hat ferner die Nutzung des WLAN-Hotspots verbessert, der sich als Gast­zugang einrichten lässt. Dabei haben die Nutzer die Wahl zwischen einem offenen Hotspot, bei dem keine Passworteingabe erforderlich ist, und einem passwort­geschützten Internet-Zugang, der Gästen angeboten werden kann, ohne dass diese auch auf das Heimnetz zugreifen können. Mit FRITZ!OS 7 können die Nutzer zudem Smart-Home-Geräte anderer Hersteller in ihr Heimnetz einbinden, sofern diese das HAN-FUN-Protokoll (Home Area Network FUNctional) unterstützen.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Verbesserungen FRITZ!OS 7 für Smart Home mit sich bringt und welche Neuerungen AVM dem FRITZ!Fon mit auf den Weg gibt.