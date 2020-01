AVM: Neues FRITZ!Mesh Set ab sofort erhältlich

AVM bietet ab sofort ein neues FRITZ!Mesh Set an, bei dem eine FRITZ!Box im Paket mit einem WLAN-Repeater verkauft wird. Wir haben uns das Angebot einmal ange­sehen.

AVM startet ab sofort den Verkauf eines neuen FRITZ!Mesh Sets. Dieses beinhaltet eine FRITZ!Box 7590 und einen FRITZ!Repeater 2400. Der Berliner Hersteller kombi­niert damit sein aktu­elles Spit­zenmo­dell unter den Routern für den DSL-Anschluss mit einem der aktu­ellen WLAN-Repeater, die das Unter­nehmen im Angebot hat.

Die FRITZ!Box 7590 stellt die Verbin­dung zum Internet-Anschluss her und dient als Tele­fonan­lage, während der FRITZ!Repeater 2400 die Reich­weite des heimi­schen WLAN-Netzes erwei­tert. Das Paket wird für 299 Euro ange­boten. Doch ist dieses Angebot tatsäch­lich ein Schnäpp­chen gegen­über dem Einzel­kauf beider Produkte? Wir haben uns im Online-Handel umge­sehen.

Neues FRITZ!Mesh Set im Schnäpp­chen-Check

Neues FRITZ!Mesh Set im Angebot Die FRITZ!Box 7590 ist mitt­lerweile bei verschie­denen Händ­lern zu Preisen von knapp unter 200 Euro zu bekommen, während der FRITZ!Repeater 2400 ab etwa 75 Euro zu haben ist. Erwirbt man die im WLAN!Mesh Set enthal­tenen Kompo­nenten einzeln und hält man nach den güns­tigsten Ange­boten Ausschau, so liegt der Kauf­preis bei insge­samt unter 275 Euro.

Perspek­tivisch dürfte sich auch der Verkaufs­preis für das neue Mesh-Bundle im freien Handel redu­zieren. Für Inter­essenten, die neben der FRITZ!Box 7590 auch den WLAN-Repeater erwerben möchten, empfiehlt sich daher vor dem Kauf ein Vergleich der jeweils aktu­ellen Preise.

Bishe­riges Mesh-Set deut­lich güns­tiger

Bislang hatte AVM die FRITZ!Box 7590 im Mesh-Set zusammen mit dem FRITZ!Repeater 1750E verkauft. Dieses Paket ist nach wie vor bei vielen Händ­lern verfügbar und derzeit zu Preisen ab etwa 250 Euro zu bekommen. Demnach ist dieses Paket deut­lich güns­tiger als das neue Router/Repeater-Bundle.

Kauft man die beiden Kompo­nenten einzeln, so liegt der Gesamt­preis bei etwa 270 Euro. In diesem Fall ist das Mesh-Set demnach güns­tiger als der Einzel­kauf der beiden im Paket enthal­tenen Geräte. Für Inter­essenten, denen es primär auf die Mesh-Funk­tion ankommt, könnte auch der Kauf des älteren Bundles in Betracht kommen. Auch der FRITZ!Repeater 1750E lässt sich mit der aktu­ellen FRITZ!OS-Version ausstatten, sodass beispiels­weise WLAN Mesh Stee­ring genutzt werden kann.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über ein aktu­elles Soft­ware-Update für zwei FRITZ!Box-Modelle berichtet.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)