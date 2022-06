AVM veröffentlicht sechs Updates im FRITZ!Labor

AVM hat nach einigen Tagen Pause wieder mehrere Updates im FRITZ!Labor veröf­fent­licht. Je drei Router-Modelle für den DSL- und Kabel­anschluss werden mit neuer Beta-Soft­ware versorgt. Die Updates bringen neben Fehler­berei­nigungen auch einige Opti­mie­rungen mit sich. Wer am Labor-Programm des Berliner Herstel­lers teil­nimmt, sollte seinen Router mit der neuen Firm­ware versorgen. Für neue Inter­essenten gilt es zu bedenken, dass die Entwick­lung der Soft­ware noch nicht abge­schlossen ist. Daher kann es jeder­zeit - auch im laufenden Betrieb - zu unvor­her­seh­baren Problemen kommen.

Für die FRITZ!Box 7590 AX steht jetzt die Labor-Version mit der Build-Nummer 07.39-96976 zur Verfü­gung. Das aktu­elle Labor für die FRITZ!Box 7590 trägt die Nummer 07.39-969765 und Besitzer einer FRITZ!Box 7530 haben die Möglich­keit, ihren Router auf die Labor-Soft­ware 07.39-96974 zu aktua­lisieren. Labor-Updates von AVM

Foto: AVM Bei Kabel-Boxen ist zu beachten, dass sich die Beta-Firm­ware nur auf Geräten ohne Provider-Soft­ware instal­lieren lässt. Für die FRITZ!Box 6690 Cable hat AVM die Labor-Version mit der Build-Nummer 07.39-96972 zum Down­load bereit­gestellt. Für die FRITZ!Box 6591 Cable ist die Version 07.39-96970 aktuell und auf der FRITZ!Box 6660 Cable kann die Version 07.39-96971 instal­liert werden.

Das ist neu

AVM hat nach eigenen Angaben mit den neuen Labor-Versionen unter anderem Opti­mie­rungen für den VPN-Dienst mit dem WireGuard-Proto­koll vorge­nommen. Ferner hat der Hersteller das Problem behoben, dass der Internet-Zugriff bei VPN-Verbin­dungen unter Umständen durch die Kinder­siche­rung verhin­dert wurde.

Darüber hinaus bietet das Update eine verein­fachte Einrich­tung für den Fax-Dienst. In der Über­sicht und im Online-Monitor des Admi­nis­tra­tions­menüs wird für DSL-Verbin­dungen jetzt die Sync-Daten­rate anstelle der verfüg­baren Daten­rate ange­zeigt. Behoben hat AVM Daten­durch­satz­pro­bleme, die bei der Nutzung einiger Smart­phone-Modelle von Huawei auftraten, wenn im 5-GHz-Band die 160-MHz-Kanal­band­breite genutzt wurde.

Speziell für die FRITZ!Box 7530 wurde die auto­mati­sche Kanal­wahl im 5-GHz-Bereich verbes­sert, wenn es zu Beein­träch­tigungen durch Radar-Systeme kommt, die das Frequenz­band bevor­zugt nutzen können. Bei WLAN-Repea­tern soll die mehr­fache DFS-Warte­zeit nach der Erst­ein­rich­tung nicht mehr vorkommen.

