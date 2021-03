FRITZ!Labor: Sieben Updates und ein Neuzugang

Updates im FRITZ!Labor

Foto: AVM Für die FRITZ!Box 7590 hat AVM bereits ein Update auf die finale Version von FRITZ!OS 7.25 veröf­fent­licht. Andere Router und WLAN-Repeater befinden sich nach wie vor im Labor, mit dem der Hersteller das offi­zielle Update vorbe­reitet. Nun gibt es mit dem FRITZ!Repeater 1200 ein Gerät, das neu ins Beta-Programm aufge­nommen wurde. Nach längerer Zeit hat auch der schon etwas ältere FRITZ!Repeater 1750E ein Labor-Update erhalten.

Auf dem FRITZ!Repeater 1200 kann die Labor-Version 07.24-86803 instal­liert werden, für den FRITZ!Repeater 1750E steht die Version 07.24-86800 zum Down­load bereit. Updates hat AVM außerdem für die FRITZ!Repeater 3000 (auf die Version 07.24-86805) und 2400 (Version 07.24-86801) veröf­fent­licht. Gegen­über früheren FRITZ!Labors gibt es dieses Mal vor allem Fehler­berei­nigungen, sodass die vier Repeater-Modelle vermut­lich bald ein offi­zielles FRITZ!OS-Update erhalten werden.

Neues Labor für Kabel-Router

Foto: AVM Auch für vier Kabel-Router hat AVM neue Labor-Versionen veröf­fent­licht. Für die FRITZ!Box 6591 Cable ist jetzt die Version 07.24-86841 aktu­elle. Auf der FRITZ!Box 6590 Cable kann die Version 07.24-86840 instal­liert werden. Wer eine FRITZ!Box 6660 Cable im Einsatz hat, kann das Labor mit der Nummer 07.24-86845 instal­lieren und für die FRITZ!Box 6490 Cable hat der Hersteller das Labor mit der Versi­ons­nummer 07.24-86838 bereit­gestellt.

AVM will mit dem Beta-Programm Feed­back von Nutzern sammeln. So fordert der Hersteller die Kunden dazu auf, Rück­mel­dungen zu den Erfah­rungen mit dem FRITZ!Labor zu geben. Das hilft bei der Entwick­lung der Soft­ware, die später an alle Kunden verteilt wird, die den jewei­ligen Router oder Repeater besitzen. Der Hersteller weist aber auch darauf hin, dass der Einsatz des Labors auf Produk­tiv­geräten nicht zu empfehlen ist, da es zu unvor­her­seh­baren Problemen kommen kann.

Diese Neue­rungen kommen mit FRITZ!OS 7.25

Das Labor bietet die Möglich­keit, schon jetzt neue Funk­tionen auszu­pro­bieren, die erst mit FRITZ!OS 7.25 an alle Kunden verteilt werden. Dazu gehören die Prio­risie­rung von Netz­werk­geräten für den Daten­ver­kehr, ein neuer Start­bild­schirm mit Wetter-Infor­mationen auf dem FRITZ!Fon und die Unter­stüt­zung für Cloud-Rufnum­mern der CompanyFlex-Busi­ness-Tele­fonie­platt­form der Deut­schen Telekom.

Details zu den neuen Features, die FRITZ!OS 7.25 mit sich bringt, haben wir in einer weiteren Meldung zusam­men­gefasst.