AVM stellt neues FRITZ!Labor vor

Regel­mäßig stellt der Berliner Hersteller AVM neue Labor-Soft­ware für seine Router vor. Diese enthalten neue Funk­tionen, die von Inter­essenten getestet werden können und bei Erfolg später in Serie gehen.

Im Fritz!Labor sitzen keine Alchimisten, sondern pfiffige Entwickler, die laufend neue verbesserte Funktionen für die Fritz!Box entwickeln.

Foto: AVM In den Hexen­küchen in Alt-Moabit 96 in Berlin wird regel­mäßig frische Soft­ware ange­rührt. Ab sofort steht eine neue Labor­ver­sion für die FRITZ!Box 7590 bereit. Viele neue Funk­tionen sollen das Heim­netz von FRITZ! "noch viel­sei­tiger und komfor­tabler" machen.

Anwender können nun beson­ders einfach ihren Home­office-Computer prio­risieren. Diese Funk­tion wird jetzt in der Mesh-Über­sicht der FRITZ!Box direkt für das Netz­werk­gerät ange­boten. Das prio­risierte Gerät wird bei der Inter­net­nut­zung bevor­zugt behan­delt, falls die Inter­net­ver­bin­dung voll ausge­lastet ist. Das ist beispiels­weise bei wich­tigen Video­kon­ferenzen beson­ders nütz­lich.

Auf Wunsch vieler Nutzer, da es im geschäft­lichen Kontext immer noch von Bedeu­tung ist, wurde im aktu­ellen FRITZ!Labor ein neues Fax-Journal inte­griert, das empfan­gene und gesen­dete Faxe zusam­men­fasst.

Neue Funk­tionen für Smart-Home

Foto: AVM Im Bereich Smart Home kommen mit diesem FRITZ!Labor einige neue Funk­tionen zum Anwender. So kann das FRITZ!Fon den aktu­ellen Wetter­bericht grafisch auf dem Start­bild­schirm darstellen, und das schnur­lose Endgerät FRITZ!DECT 440 kann nun nicht nur die Tempe­ratur, sondern auch die Luft­feuch­tig­keit messen und anzeigen. Der gemes­sene Wert wird direkt auf dem FRITZ!DECT 440, in der FRITZ!App Smart Home, auf einem FRITZ!Fon oder in der FRITZ!Box-Benut­zer­ober­fläche darge­stellt.

Weitere Features für den FRITZ!DECT 440 in diesem FRITZ!Labor: Der smarte Taster zeigt ab sofort die Luft­feuch­tig­keit auf dem E-Paper-Display an und gibt den Anwen­dern einen Hinweis, wenn diese zu hoch oder zu niedrig ist.

Rolladen hoch­ziehen?

Außerdem können der WLAN-Gast­zugang und der Anruf­beant­worter der FRITZ!Box mit dem smarten Taster ganz einfach an- und ausge­schaltet werden. Die FRITZ!Box unter­stützt nun zudem smarte Rolla­den­antriebe bestimmter Hersteller. Diese können über die FRITZ!App Smart Home, den smarten Funk­tas­tern FRITZ!DECT 400 und 440 sowie über FRITZ!Fon und FRITZ!Box-Benut­zer­ober­fläche gesteuert werden.

Die Labor-Soft­ware richtet sich an tech­nisch erfah­rene Nutzer, die gerne Neues auspro­bieren möchten. Die Funk­tionen können noch Schwach­stellen oder Fehler enthalten. Die Labor-Soft­ware sollte nur auf Router aufge­spielt werden, wo keine kriti­schen oder wich­tigen Funk­tionen drüber laufen.

Aktuell ist die Version 7.24-83655. Regel­mäßig wird das FRITZ!Labor um zusätz­liche Funk­tionen erwei­tert und auch für andere FRITZ!Box-Produkte zur Verfü­gung gestellt. Eine genaue Auflis­tung aller Neuheiten und Verbes­serungen gibt es im Netz unter avm.de/labor. Hier wird für inter­essierte Nutzer auch detail­liert erklärt, wie sich das FRITZ!Labor instal­lieren lässt.

