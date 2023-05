AVM: Labor-Update für weitere FRITZ!Boxen

Der Router-Hersteller AVM schickt jetzt zwei weitere Router-Modelle in das FRITZ!Labor.

AVM, seines Zeichens bekannter Router-Hersteller, gibt bekannt, das FRITZ!Labor für weitere FRITZ!Boxen zu öffnen. Neu hinzu kommen die Modelle FRITZ!Box 7590 und 7530.

Labor-Versionen haben Betastatus. AVM gibt dazu bekannt, dass die Versionen vor der Veröf­fent­lichung in Stan­dard­umge­bungen getestet wurden, es aber unter Umständen zu Fehl­funk­tionen kommen kann. AVM erklärt, für etwaige Schäden, die aus der Verwen­dung der Labor-Version entstehen, keine Haftung zu über­nehmen. Auf der anderen Seite ist die Nutzung des FRITZ! Labors reiz­voll, da so vor der Veröf­fent­lichung der stabilen Version neue Features auspro­biert werden können. Das neueste FRITZ! Labor bietet Opti­mie­rungen der Benut­zer­ober­fläche, neue Funk­tionen für FRITZ!Fon-Geräte, die Erwei­terung der VPN-Unter­stüt­zung um WireGuard und weitere Verbes­serungen für WLAN, Mesh und andere Bereiche, erklärt der Hersteller.

Leis­tungs­merk­male des neue FRITZ!Labors laut Hersteller

Neues Labor-Update für weitere FRITZ!Boxen

Bild: AVM via Twitter

ab 7.51: Neuer Assis­tent über­trägt alle wich­tige Einstel­lungen zu Internet, Tele­fonie und WLAN sowie Verbin­dungen zu Mesh-, Tele­fonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FRITZ!Box

ab 7.51: Im neuen Ener­gie­spar­modus werden WLAN, LAN und USB beson­ders strom­spa­rend betrieben

Mehr Tele­fon­kom­fort: Neuer Klin­gelton "Sprache" für das FRITZ!Fon

Unter­stüt­zung von WireGuard für den einfa­chen Aufbau von VPN-Verbin­dungen

WLAN Mesh – mehr Perfor­mance für FRITZ!Box als Mesh Repeater

Mehr Bedien­kom­fort in der FRITZ!Box-Bedien­ober­fläche

Auswahl einer zusätz­lichen Anzeige mit dem Tempe­ratur- und Luft­feuch­tig­keits­ver­lauf auf dem FRITZ!DECT 440

Smart Home Routinen - für auto­mati­sierte Inter­aktionen im Smart Home

Smart Home Szena­rien - für jeden Anlass die passende Stim­mung erzeugen

Einfa­cher Tele­fonieren mit FRITZ!Box 6850: direkt über die Mobil­ruf­nummer Ihrer SIM-Karte anrufen

Um das neueste FRITZ!Labor nutzen zu können, müssen Sie das auf Ihrer FRITZ!Box laufende Betriebs­system zunächst auf die neueste Version aktua­lisieren. AVM erklärt auf der Webseite im Detail , wie Sie anschlie­ßend das neueste FRITZ!Labor auf Ihrem Router instal­lieren.

Sollten bei der Verwen­dung der neuesten Labor-Version Probleme auftau­chen, haben Sie die Möglich­keit, wieder zum offi­ziellen FRITZ!OS zu wech­seln. Dazu müssen Sie das entspre­chende Update in der Benut­zer­ober­fläche des Routers unter "System" und "Update" durch­führen.

AVM kündigte in der vergan­genen Woche ein neues Router-Flagg­schiff mit der Modell­bezeich­nung "FRITZ!Box 6670 Cable" an. Welche Beson­der­heiten die FRITZ!Box aufweist, lesen Sie in einer sepa­raten News.