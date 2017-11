AVM bietet mit dem FRITZ!Fon C5, C4 und M2 vier schnurlose DECT-Telefone zum Kauf an. Wir zeigen in unserem Vergleich, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die Geräte haben sowie zu welchem Preis diese erhältlich sind.

AVM bieten neben seinen FRITZ!Box-Modellen wie der 7590 oder 7490 sowie seinen Powerline-Adaptern und WLAN-Repeatern auch Festnetz-Telefone der FRITZ!Fon-Reihe an. Dazu gehören das FRITZ!Fon C5, C4 und M2. Die schnurlosen Telefone werden gerne in Kombination mit einem AVM-Router genutzt. So lassen sich zum Beispiel die auf einer FRITZ!Box hinterlegten Kontakte mit dem jeweiligen FRITZ!Fon aufrufen. Außerdem können alle FRITZ!Fon-Produkte für die Heimnetzsteuerung eingesetzt werden. Generell ist die Heimvernetzung ein wichtiges Thema geworden. In unserer Übersicht zeigen wir Ihnen, welche FRITZ!Fon-Modelle es gibt und zu welchen Preisen man diese kaufen kann.

Das neueste FRITZ!Fon von AVM zeigen wir Ihnen mit einem Klick aufs Bild.