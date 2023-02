Gleich drei neue FRITZ!Box-Modelle will AVM auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona vorstellen. Zwei dieser Router beherr­schen den neuen WiFi-7-Stan­dard.

In der kommenden Woche findet der Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona statt. AVM hat schon jetzt einen Ausblick auf die Neuheiten gewährt, die der Hersteller auf der Messe zeigen wird. So stellt das Unter­nehmen erst­mals ein FRITZ!Box-Modell vor, das für DSL- und Glas­faser-Anschlüsse glei­cher­maßen geeignet ist. Bei zwei von drei neuen Router-Modellen ist der neue WiFi-7-Stan­dard für schnelle Verbin­dungen inner­halb des Heim­netz­werks an Bord. Ein neues FRITZ!Box-Modell ist wiederum speziell für 5G als Fest­netz-Ersatz gedacht. FRITZ!Box für DSL und Glasfaser

Foto: AVM Beim für DSL und Glas­faser geeig­neten Router handelt es sich um die FRITZ!Box 5690 Pro. Das Gerät ist vor allem für Kunden in Regionen gedacht, in denen der Glas­faser-Ausbau bevor­steht. So kann zunächst das DSL-Modem genutzt und später ohne Router-Neukauf auf FTTH gewech­selt werden. Neben Triband-Mesh inklu­sive Nutzung des 6-GHz-Bereichs und WiFi-6 ist die FRITZ!Box 5690 Pro auch schon für den neuen WiFi-7-Stan­dard geeignet. Dieser soll Verbes­serungen bei Latenz, Geschwin­dig­keit und Daten­durch­satz mit sich bringen.

FRITZ!Box 5690 Pro kommt im neuen Design und aufrecht stehend. Für Smart Home wird neben DECT ULE auch der Funk­stan­dard Zigbee unter­stützt. Darüber hinaus ist das Gerät für Matter vorbe­reitet. Per USB können Mobil­funk­sticks oder Drucker und Spei­cher­medien ange­bunden werden.

FRITZ!Box 5690 XGS: Bis zu 10 GBit/s

AVM bringt zur Messe auch die FRITZ!Box 5690 XGS mit. Diese unter­stützt den Glas­faser-Stan­dard XGS-PON, der Daten­über­tra­gungen von bis zu 10 GBit/s ermög­licht. Der Router lässt sich direkt am Anschluss oder auch am ONT (Optical Network Termi­nation) über WAN betreiben. Die WLAN-Schnitt­stelle beherrscht WiFi-6 und WiFi-7. Darüber hinaus stehen ein 10-GBit/s- und vier 1-GBit/s-LAN-Anschlüsse zur Verfü­gung. Wie die FRITZ!Box 5690 Pro beherrscht auch die FRITZ!Box 5690 XGS die Stan­dards DECT ULE und Zigbee und der Router ist für Matter vorbe­reitet.

Die FRITZ!Box 6860 5G ist als Fest­netz-Ersatz über das Mobil­funk­netz gedacht. Unter­stützt werden LTE, 5G Stan­dalone und 5G Non-Stan­dalone. Der Hersteller betont zudem, dass alle in Europa gängigen Frequenz­bereiche für LTE und 5G nutzbar sind und Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 1,3 GBit/s erreichbar seien. Die WLAN-Schnitt­stelle beherrscht WiFi-6 und laut AVM sind über VoLTE und VoNR auch Tele­fonate möglich. Das neue kleine Gehäuse der FRITZ!Box mit der Strom­anbin­dung über "Power over Ethernet" soll es ermög­lichen, dass Anwender den Router je nach Mobil­funk­emp­fang flexibel plat­zieren können. Zusätz­lich soll die Soft­ware der FRITZ!Box 6860 5G die Anwender dabei unter­stützen, die best­mög­liche Posi­tion für den Mobil­funk­emp­fang zu finden.

Mit dem FRITZ!Smart Gateway stellt AVM auf der Messe in Barce­lona erst­mals ein Produkt vor, das die Funk­tech­nolo­gien Zigbee und DECT ULE vereint und das Smart Home um neue Anwen­dungen erwei­tert. Vor allem für die Licht­steue­rung öffnen sich Inte­gra­tions­mög­lich­keiten, da sich bereits vorhan­dene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller ins AVM-Netz einbinden lassen. Das smarte Gateway verbindet sich auto­matisch per WLAN oder über Gigabit-LAN für den Austausch mit der FRITZ!Box als Mesh-Zentrale und ist an der Steck­dose flexibel in jedem Raum plat­zierbar. Außerdem lassen sich über das neue Smart Gateway DECT-Geräte wie Heiz­kör­per­regler, Funk­taster und LED-Lampen ins Heim­netz einbinden. Über das neue AVM-Gadget sollen auch vorhan­dene FRITZ!Box-Modelle Zigbee-fähig werden.

Einen Termin für den Markt­start der neuen Produkte hat der Hersteller noch nicht genannt und auch den Verkaufs­preisen gibt es noch keine Infor­mationen. In einer weiteren Meldung haben wir über Soft­ware-Updates von AVM berichtet.