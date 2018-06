Mit Super Vectoring: FRITZ!Box 7530 neu bei 1&1

Mit der FRITZ!Box 7530 von AVM bietet 1&1 ab sofort einen neuen Router an, den der Telekommunikationsdienstleister als HomeServer+ vermarktet. Optisch erinnert das Gerät an die bekannte FRITZ!Box 7590. Das Gerät ist für VDSL Super Vectoring (Profil 35b) geeignet und ermöglicht somit Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s im Downstream.

Abseits dessen bekommen die Kunden mit der FRITZ!Box 7530 eine Telefonanlage mit Anschlussmöglichkeit für ein analoges Telefon, einen Anrufbeantworter oder ein Fax-Gerät. Bis zu fünf Anrufbeantworter und eine Fax-Funktion sind integriert. Die DECT-Funktion ermöglicht die Nutzung von bis zu sechs Schnurlostelefonen, die sich direkt mit dem Router verbinden lassen.

Anschlussmöglichkeit für externe Geräte

FRITZ!Box 7530 verfügbar Durch den USB-Port lassen sich externe Geräte wie Drucker oder Festplatten anschließen und im Heimnetzwerk verfügbar machen. Darüber hinaus haben Besitzer des 1&1 HomeServer+ die Möglichkeit, einen sicheren WLAN-Gastzugang einzurichten.

Das Gerät unterstützt den WLAN-Standard 802.11ac und arbeitet bei Bedarf parallel in den Frequenzbereichen um 2,4 GHz und 5 GHz. Innerhalb des Heimnetzes lassen sich im 5-GHz-Bereich Übertragungsraten von theoretisch bis zu 866 MBit/s erreichen. Im Frequenzbereich um 2,4 GHz sind theoretisch bis zu 400 MBit/s möglich. Die Multi-User-MIMO-Technologie soll dafür sorgen, dass die Performance auch bei der parallelen WLAN-Nutzung durch mehrere Geräte im gleichen Netzwerk stabil bleibt.

Zu diesen Konditionen ist der neue Router erhältlich

Interessenten, die einen DSL-Vertrag von 1&1 über eine 24-monatige Mindestvertragslaufzeit abschließen, können die FRITZ!Box 7530 ab sofort optional bestellen. Die Option schlägt mit 4,99 Euro zusätzlicher monatlicher Grundgebühr zur Verfügung und bietet neben dem HomeServer+ auch 75 GB Online-Speicherplatz für beliebige Dokumente. Eine Möglichkeit zum Kauf der FRITZ!Box 7530 ohne DSL-Vertrag gibt es bislang noch nicht.

Schon bald will AVM für seine aktuellen FRITZ!Box-Modelle weitere Features bereitstellen. So hat der Berliner Hersteller bereits angekündigt, auf den Mitte Juni stattfindenden Messen ANGA Com und CeBIT einen Ausblick auf das neue FRITZ!OS 7 zu bieten. Zur IFA könnte die neue Firmware dann offiziell verteilt werden.