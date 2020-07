Intel: "Mobileye" testet selbstfahrende Autos in Deutschland

Nir Gideon, Entwicklungsexperte beim Unternehmen Mobileye in Jerusalem, lässt sich von einem "autonomen" Audi in der Nähe von Jerusalem, herumfahren.

Foto: Stefanie Järkel/dpa Der zum Chip-Konzern Intel gehö­rende Entwickler von "Roboter­wagen" mit dem Namen Mobi­leye (= beweg­li­ches Auge) bringt seine selbst­fah­renden Autos für Tests nach Deutsch­land. Die Spezial-Fahr­zeuge sollen in München und Umge­bung unter­wegs sein, zunächst mit "Sicher­heits­fah­rern" am Lenkrad, die jeder­zeit eingreifen können.

"Das ist für uns ein wich­tiger Schritt zur globalen Abde­ckung", sagte Mobi­leye-Manager Johann Jung­wirth der Deut­schen Presse-Agentur (dpa). Geplant seien Fahrten im Stadt­ver­kehr, auf Auto­bahnen sowie auf Land­straßen.

2022 Robo­ter­taxi in Jeru­salem

Foto: Stefanie Järkel/dpa Die in Israel behei­ma­tete Firma Mobi­leye will im Jahr 2022 einen komplett auto­ma­ti­schen Robo­taxi-Service in Jeru­salem starten. Der Zeit­punkt für den Start eines solchen Dienstes in Deutsch­land werde vor allem von der gesetz­li­chen Grund­lage abhängen, zeigte sich Jung­wirth über­zeugt.

Gutachten vom TÜV

Für die nun begin­nenden Test­fahrten in Deutsch­land bekam Mobi­leye ein Gutachten der Prüf­or­ga­ni­sa­tion TÜV Süd. Die umge­bauten Fahr­zeuge des Modells Ford Fusion sind mit zwölf Kameras für Rundum-Sicht ausge­stattet. Mobi­leye entwi­ckelte auch ein zweites Sensoren-System mit Laser-Radaren, welche die Umge­bung der Autos abtasten. Es soll in nächster Zeit in den Autos dazu­kommen. Mobi­leye will die beiden Systeme parallel betreiben, um dadurch die Ausfall­si­cher­heit zu verbes­sern.

Technik weit verbreitet

Mobi­leye-Technik kommt bereits auf breiter Front bei Fahr­as­sis­tenz­sys­temen zum Einsatz. Bilder von Fahr­zeug-Kameras nutzt die Firma dabei, um hoch­prä­zise Stra­ßen­karten zu erstellen und aktuell zu halten. Das ist eine zentrale Voraus­set­zung für auto­nomes Fahren.

Intel und Mobi­leye über­nahmen zudem im Mai die Mobi­li­täts-App Moovit (für Android und für iOS), die Fahrt­routen mit öffent­li­chen Verkehrs­mit­teln sowie mit Einbin­dung von Fahr­diensten und etwa E-Scoo­tern berechnet. Zu den Plänen von Mobi­leye gehört auch, selbst­fah­rende Autos auf den Platt­formen von Fahr­dienst­leis­tern wie Uber oder Lyft bereit­zu­stellen. Die Firma arbeitet auch an Konzepten für privat genutzte selbst­fah­rende Autos.

Jugwirth verweist aber - wie auch andere Bran­chen­ex­perten - darauf, dass im Flot­ten­be­trieb die höheren Kosten der Roboter­wagen besser abge­fangen werden können. Der deut­sche Manager hatte zuvor bei Daimler, Apple und Volks­wagen an Zukunfts­kon­zepten gear­beitet.