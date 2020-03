Autonom: Autos sollen selbst in die Werkstatt fahren können

Von der Robo­taxi-Vision haben sich viele Auto­bauer zumin­dest vorerst wieder verab­schiedet. Porsche tüftelt nun an einer anderen Form des auto­nomen Fahrens. Der Kunde hat davon eher nicht so viel, das soll er aber auch gar nicht.

Es sieht noch etwas ruckelig aus, es dauert auch seine Zeit. Aber wenn's funk­tioniert, findet Stefan Jenzowsky, sei am Ende gar nicht so wichtig, wie schnell das Auto ist - selbst wenn es ein Porsche ist.

Gemeinsam mit dem Sport­wagen­bauer tüftelt Jenzow­skys Berliner Start-up Koper­nikus an einer Art Fern­steue­rung für Autos - autonom gelenkt von künst­licher Intel­ligenz in einem Computer und gedacht zum Beispiel dafür, dass der Betrieb von Werk­stätten effi­zienter läuft.

Die Idee: Der Computer steuert die Fahr­zeuge ganz allein über das Gelände, vom Park­platz in die Werk­halle bis auf die Hebe­bühne, wo schon der Mecha­niker wartet. Das soll Zeit und Arbeit und damit letzt­lich Geld sparen.

Projekt: Auto­nomes Fahren in der Werk­statt

Das autonome Fahren soll nicht programmiert, sondern mit Daten "trainiert" werden "Auto­nomes Fahren in der Werk­statt" heißt das Projekt, das Porsche derzeit hinter verschlos­senen Toren auf einem Werks­gelände in Ludwigs­burg erprobt. "Der Grund­auftrag war, heutige Fahr­zeuge zu nehmen", sagt Jenzowsky. Sprich: Das Ganze soll mit der Technik funk­tionieren, die seri­enmäßig schon jetzt in den Autos vorhanden ist und nicht erst noch entwi­ckelt werden muss. Die Fahr­zeuge müssen nicht selbst in der Lage sein, autonom zu fahren. "Weg von Sensoren im Fahr­zeug, hin zu Sensoren in der externen Umge­bung und weg von relativ starrer Program­mierung, hin zu daten­basierten intel­ligenten Systemen", beschreibt es Porsche-Projekt­leiter Alex­ander Haas.

Kameras vor und in der Halle erfassen die gesamte Szenerie, die Soft­ware im Computer erkennt Autos, Menschen und Gegen­stände, berechnet den opti­malen Kurs zum Ziel und gibt die Fahr­befehle an die elek­troni­schen Systeme im Auto weiter.

Die Verbin­dung läuft über ein WLAN-Modul, das neuere Porsche-Modelle ohnehin an Bord haben. "Im Grund­satz ist das sehr seri­ennah", sagt Jenzowsky.

Das Auto müsse nicht mehr "gesucht" werden

Was ihm und auch Haas beson­ders wichtig ist: Weil die Bewe­gung von Fußgän­gern und anderen Fahr­zeugen voraus- und mit einbe­rechnet wird, folgen die Autos nie derselben Spur, sondern suchen sich stets einen neuen Weg - auch wenn das zumin­dest in der derzei­tigen Erpro­bungs­phase noch mit viel Kurbelei und Vor- und Zurück­setzen verbunden ist.

Was den beiden Entwick­lern aber auch klar ist: Der Auto­käufer, der bisher Stau­assis­tenten oder Funk­tionen zum auto­mati­schen Einparken kennt, hat von ihrem System nicht viel - und wird deshalb auch kaum dafür zahlen wollen. Die Kosten für die zusätz­liche Technik - laut Jenzowsky ein paar Hundert Euro - müssten aber ohnehin eher die Werk­stätten tragen.

Die - so sehen sie es zumin­dest bei Porsche - könnten dann aber auch durchaus davon profi­tieren, wenn nicht vor jeder der Hundert­tausenden Repa­raturen im Jahr ein Mecha­niker erst über den Park­platz laufen muss, um das entspre­chende Auto zu suchen. "Wenn man da jeweils ein paar Minuten spart, kommt da sehr viel Geld zusammen", sagt Haas.

Digi­talex­perte: Idee sinn­voll für große Betriebe

Dominik Lutter, Digi­talex­perte beim Zentral­verband Deut­sches Kraft­fahr­zeug­gewerbe, kann der Idee durchaus etwas abge­winnen - zumin­dest für große Werk­statt- und Service­betriebe, die pro Tag Dutzende bis Hunderte Fälle abwi­ckeln. Für klei­nere Betriebe, in denen ohnehin nur drei Autos auf dem Hof stehen, sei der Nutzen dagegen wohl begrenzt, sagt Lutter.

Bei Koper­nikus und Porsche denken sie aller­dings auch schon in größeren Dimen­sionen, an Park­häuser etwa. Dafür haben auch Daimler und Bosch schon ein vom Prinzip her ähnli­ches System im Stutt­garter Mercedes-Benz-Museum aufge­baut.

Haas und Jenzowsky können sich aber auch noch ganz andere Einsatz­gebiete vorstellen, zum Beispiel Logis­tikzen­tren oder Häfen, in denen Neufahr­zeuge auf Züge oder Schiffe verladen werden. "Da haben wir Tausende von Fahrern", sagt Jenzowsky. Zudem seien, weil es sich meist um abge­grenztes Gelände handle und die Autos noch nicht an ihre zukünf­tigen Besitzer über­geben seien, die regu­lato­rischen Anfor­derungen gering. Um den geschulten Rangier-Fahrer mit gutem Auge und ruhiger Hand tatsäch­lich ersetzen zu können, reicht aber selbst die Million Test­kilo­meter nicht, die das Porsche-System bislang in Compu­tersi­mula­tionen zusätz­lich zum Real­betrieb absol­viert hat.

Die bisher einge­setzten Kameras können das Fahr­zeug zwar auf zehn Zenti­meter genau posi­tionieren, das wäre aber sogar auf der Hebe­bühne noch etwas heikel. Die Entwickler bei Porsche und Koper­nikus setzen deshalb in den kommenden Phasen zusätz­lich auf Laser­technik. Die soll es dann auf einen Zenti­meter genau schaffen.

