Mobileye EyeQ: Spur-Assistent ohne Fahrbahn-Markierung

Auto­nome Fahr­zeuge müssen wissen, was in ihrer Umge­bung los ist. Kameras und Radar­sen­soren helfen dabei. Was aber wenn es keine Markie­rungen auf der Straße (mehr) gibt oder sie unsichtbar sind?

Der VW-Konzern ist der erster Auto-Hersteller, dessen Elektro-Autos einen spezi­ellen Spur­halte-Assis­tenten der Intel-Firma Mobi­leye erhalten, der auch ohne die sonst übli­chen weißen oder gelben Fahr­bahn-Markie­rungen funk­tio­niert. Statt sich von (übli­cher­weise) weißen Linien auf der Straße leiten zu lassen, folgt das System auf Basis zuvor gesam­melter Daten der Linie, die andere Fahr­zeuge auf dieser Straße gefahren sind.

Vier Milli­arden Kilo­meter Stre­cken­infos

Das Unternehmen Mobileye rüstet autonome Fahrzeuge mit Sensoren und Software aus. Erster Kunde werden Volkswagens Elektrofahrzeuge sein.

Foto: Picture Alliance/dpa/Sixt/Mobileye Allein im vergan­genen Jahr seien Infor­mationen zu vier Milli­arden Kilo­metern dazu­gekommen, teilte Mobi­leye heute auf der Technik-Messe CES in Las Vegas (USA) dazu mit. Herkömm­liche Spur­assis­tenten könnten heute nur auf Rund der Hälfte aller gefah­renen Stre­cken einge­setzt werden, gab Mobi­leye-Manager Johann Jung­wirth zu bedenken. Grund sei nicht nur, dass Markie­rungen fehlten, sondern zum Beispiel auch, weil sie durch Regen, Schnee oder Verschmut­zung für die Kameras des Fahr­zeugs nicht optimal oder über­haupt nicht zu erkennen seien.

Neuer Chip­satz für auto­nomes Fahren

Auf der CES stellte Mobi­leye auch ein Chip­system für auto­nomes Fahren mit dem Namen "EyeQ Ultra" vor. Mit der Markt­ein­füh­rung in ersten Fahr­zeugen rechnet Mobi­leye ab 2025. "Auto­nomes Fahren wird mit einem EyeQ Ultra Chip möglich, man hat dann in der Regel nur noch einen zweiten Prozessor, der etwas kleiner ist, für die Redun­danz", erklärt Jung­wirth sein Produkt. Das Zeit­alter selbst­fah­render Autos breche nun tatsäch­lich an: "Ich sehe nichts, was uns aufhalten kann, weder regu­lato­risch, noch tech­nisch, noch was die Kunden­akzep­tanz angeht."

Test­autos in Tel Aviv, München, Paris und Tokio

Seine selbst­fah­renden Test­autos schickt Mobi­leye inzwi­schen nicht nur in Tel Aviv und München, sondern auch in Paris und Tokio auf die Straße. EyeQ Ultra setzt auf Rundum-Sicht mit elf Kameras sowie zusätz­lich auf Daten von Radar-Sensoren und "Lidar" genannten Laser-Radaren. "Ich sehe in den nächsten drei bis fünf Jahren keine tech­nische Möglich­keit, ein System auf den Markt zu bringen, das nur kame­raba­siert ist", betont Jung­wirth, der zuvor unter anderem bei Mercedes, Apple und Volks­wagen gear­beitet hatte. "Wir sagen aber nicht, dass es niemals gehen wird."

Elon Musk setzt auf Kameras ohne Radar

Unter anderem Tesla-Chef Elon Musk war felsen­fest davon über­zeugt, dass Kameras ausrei­chen und Laser-Radar nur ein teurer Irrweg wäre. Die meisten Entwickler von Robo­ter­auto-Technik betrachten Lidar aber vorerst als unver­zichtbar. Die Technik tastet das Umfeld der Wagen ab und kann sie auch bei schlechten Sicher­ver­hält­nissen erfassen.

Auch inter­essant: Realme stellt sein GT2 Pro vor.