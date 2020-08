"Förde 5G": Bringt Vodafone autonome Fähre nach Kiel?

Noch ist das eine Vision: Autonom fahrende Schiffe (also ohne Kapitän oder Steu­er­mann) sollen Passa­giere über die Kieler Förde bringen. Möglich soll das 5G machen, die Infra­struktur wird in und um Kiel gerade aufge­baut. Die Stadt Kiel und das Land Schleswig-Holstein freuen sich auf ein "inno­va­tives Mobi­li­täts­pro­jekt".

Fähre 4.0

Das "super­schnelle" 5G-Mobil­funk­netz soll auch dazu beitragen, die Lager­hal­tung des Kieler Hafens zu opti­mieren und Segel­sportler zu trai­nieren. Eine Verein­ba­rung über das Projekt "Förde 5G" unter­zeich­neten der Kieler Ober­bür­ger­meister Ulf Kämpfer (SPD), der schleswig-holstei­ni­sche Wirt­schafts­mi­nister Bernd Buch­holz (FDP), Voda­fone Deutsch­land-Chef Hannes Amets­reiter und die Vize­prä­si­dentin der Kieler Univer­sität, Karin Schwarz. Ein Schiff ohne Besatzung nur mit Fahrgästen - eine futuristische Vorstellung

Foto: Vodafone Deutschland Soweit so schön. Wann aber die auto­nomen Fähren wirk­lich an den Start gehen werden, ließen alle Betei­ligten offen. Da sind noch einige finan­zi­elle und juris­ti­sche Fragen zu klären und auch die Frage, welche Werft am Ende die viel­leicht etwa 20 Meter langen und mögli­cher­weise mit grünem Wasser­stoff ange­trie­benen Schiffe bauen wird.

Zunächst hat Voda­fone verspro­chen, bis Ende 2021 den zur Innen­stadt gehö­renden Teil der Förde mit 5G ausstatten. Damit sollen Sensoren, Schiffe und Menschen in Echt­zeit Daten und andere Infor­ma­tionen austau­schen können, sofern sie einen 5G-fähigen Vertrag mit Voda­fone haben.

Digital zu Wasser

Die Fähre soll vollautomatisch fahren und über 5G mit der Leitstelle verbunden sein

Foto: Vodafone Deutschland "Wir wollen Digi­ta­li­sie­rung auf der Erde, in der Luft und auch am Wasser", erklärte Vorstands­chef Amets­reiter der Deut­schen Presse-Agentur. "Wir bauen hier die Infra­struktur für ein Stück Zukunft". Das Kieler Projekt sei ein Beispiel dafür. Voda­fone stellt dafür zunächst neun 5G-Antennen auf, weitere sollen folgen.

Das Kieler 5G-Projekt ist Teil einer 2019 gestar­teten und vom Bund geför­derten Initia­tive namens CAPTN (= Clean Auto­no­mous Public Trans­port/Sauberer auto­nomer öffent­li­cher Verkehr). Sie könnte darauf hinaus­laufen, mit einer Kombi­na­tion aus autonom fahrenden Bussen und Förde-Fähren den Nahver­kehr in Kiel zu revo­lu­tio­nieren.

Mit dem 5G-Projekt bekomme die Digi­ta­li­sie­rung in Kiel einen neuen Schub, erklärte Ober­bür­ger­meister Kämpfer. Die Mobi­lität solle damit intel­li­genter und umwelt­freund­li­cher werden. Autonom fahrende Fähren seien ein hoch­kom­plexes Thema, erläu­terte Minister Buch­holz. "Das kann auf der Welt noch keiner."

Buch­holz sprach von einem guten Tag für die Inno­va­ti­ons­kraft des Landes. Er sei sicher, dass eine Werft für den Bau der Fähren gewonnen werden könne.

Bundes­ver­kehrs­mi­nis­te­rium fördert die Konzep­tion von "Förde 5G"

Durch Glasfronten können die Fahrgäste die Aussicht genießen, die Technik versteckt sich im zentralen Kiel des Schiffes

Foto: Vodafone Deutschland Im Rennen um weitere Bundes­mittel hat es das Kieler "CAPTN"-Projekt in die Runde der letzten 16 von 137 Bewer­bungen geschafft. Bundes­for­schungs­mi­nis­terin Anja Karli­czek (CDU) hat ange­kün­digt, bis zu sieben Zukunfts­cluster mit jeweils bis zu fünf Millionen Euro jähr­lich zu fördern.

Das vom Land unter­stützte Kieler "CAPTN"-Projekt steht unter Leitung der Kieler Uni. Es sieht emis­si­onsarm betrie­bene und autonom fahrende Perso­nen­fähren vor, die direkt an den Busver­kehr ange­bunden werden. Zahl­reiche Arbeits­gruppen der Univer­sität aus diversen Berei­chen wie Technik, Infor­matik, Recht, Inno­va­tions- und Akzep­t­anz­for­schung, Experten der Fach­hoch­schule und Indus­trie­de­si­gner der Muthe­sius Kunst­hoch­schule betei­ligten sich seit 2017 zusammen mit Firmen der Werft- und Zulie­fer­indus­trie an der tech­no­lo­gi­schen Umset­zung.

