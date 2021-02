Facebook "entfreundet" Australien: Inhalte gesperrt

Facebook sperrt in Australien journalistische Inhalte, weil es dafür nichts zahlen will.

Foto: Picture Alliance / dpa Wir hatten aus Austra­lien berichtet, wo ein neues Gesetz die Internet-Konzerne Google und Face­book dazu verpflichtet, Zeitungs­ver­lagen und Radio­sta­tionen Geld dafür zu bezahlen, wenn sie zu deren Nach­richten-Inhalten verlinken. Seit Monaten streiten Inter­net­giganten mit der austra­lischen Regie­rung über ein neues Medi­enge­setz. Der Zugriff auf Nach­richten soll die Digi­tal­platt­formen künftig Geld kosten. Jetzt lässt Face­book seine Muskeln spielen - und sperrt wich­tige Seiten. Google setzt hingegen auf Dees­kala­tion.

Face­book sucht Konfron­tation

Foto: Picture Alliance / dpa Face­book sucht im Disput mit der austra­lischen Regie­rung über ein umstrit­tenes Medi­enge­setz die direkte Konfron­tation - und hat wich­tige Nach­rich­ten­seiten auf seiner Platt­form gesperrt. Austra­lische Face­book-Nutzer können nun keine natio­nalen oder inter­natio­nalen jour­nalis­tischen Inhalte mehr teilen. Aber auch Notdienste und Kata­stro­phen­war­nungen waren betroffen. Der offenbar unan­gekün­digte Schritt sorgte in "Down Under" für viel Aufruhr und Zorn. Face­book versi­cherte, die Entschei­dung "schweren Herzens" getroffen zu haben.

Konti­nen­tales Thema

Das Thema beherrschte sämt­liche Titel­seiten der großen Zeitungen Austra­liens. Das renom­mierte Blatt "The Age" aus Melbourne versuchte seinen Lesern zu erklären, was über Nacht passiert war: "In den frühen Stunden des Donners­tag­mor­gens, kurz nachdem das Reprä­sen­tan­ten­haus den Gesetz­ent­wurf gebil­ligt hatte, hat Face­book seine Nukle­arop­tion genutzt: Nach­rich­ten­links können nicht mehr geteilt werden und Verlage können nicht mehr auf ihren Face­book-Seiten posten."

"Lassen uns nicht einschüch­tern"

Premier­minister Scott Morrison machte heute auf Face­book schnell klar, dass seine Regie­rung sich von Face­book-Chef Zucker­berg nicht einschüch­tern lassen werde.

Über­eif­rige Sper­rung

Im Über­eifer hatte Face­book auch Seiten von Polizei, Feuer­wehr oder Regie­rungs­stellen abge­schaltet. Diese Maßnahmen nannte er "ebenso enttäu­schend wie arro­gant" und wetterte, Face­book habe Austra­lien "entfreundet". Die Maßnahmen bestä­tigten die Bedenken von immer mehr Ländern gegen Big-Tech-Unter­nehmen, "die glauben, sie seien wich­tiger als Regie­rungen, und dass die Regeln für sie nicht gelten sollten". Dann fügte er wütend hinzu: "Sie mögen die Welt verän­dern, aber das bedeutet nicht, dass sie sie regieren."

Gerechte Vertei­lung von Werbe­ein­nahmen

Durch das neue austra­lische Medi­enge­setz sollen Werbe­ein­nahmen gerechter verteilt werden. Inter­net­riesen wie die Google-Konzern­mutter Alphabet und Face­book müssten künftig örtliche Medi­enun­ter­nehmen bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Die Konzerne hatten in dem seit Monaten schwe­lenden Streit immer wieder betont, sie hielten dies für nicht umsetzbar.

Face­book hatte bereits im vorigen August damit gedroht, Nach­richten in Austra­lien aus seinem Dienst zu verbannen, und diese Drohung zuletzt bei einer Senats­anhö­rung im Januar wieder­holt.

Google einigt sich

Auch Google hatte in dem Tauziehen mit Canberra mit einem Abstellen seiner Such­maschine gedroht. Aller­dings hat sich Google jetzt unter anderem mit der News Corp von Rupert Murdochs auf Zahlungen für jour­nalis­tische Inhalte des Medi­enkon­zerns geei­nigt.

Die Verein­barung laufe über drei Jahre, hieß es. Geplant seien "bedeu­tende Zahlungen" an den News-Konzern, der in Austra­lien Zeitungen wie "The Austra­lian", "The Daily Tele­graph" und "The Herald Sun" und in USA und Europa renom­mierte Blätter wie das "Wall Street Journal" und die Londoner "Times" besitzt. Der Chef der News Corp in Austra­lien, Michael Miller, sprach von einer "histo­rischen Entwick­lung, von der nicht nur unser Geschäft, sondern auch Jour­nalisten in ganz Austra­lien und der Welt profi­tieren werden".

Face­book hat ein anderen Markt­ver­ständnis

Mit Google wurde also ein Geschäfts­modell gefunden, Face­book hingegen will partout nicht zahlen. Das Geset­zes­vor­haben fuße auf einem Miss­ver­ständnis zum Verhältnis zwischen den Platt­formen und den Verlagen, teilte das Face­book gestern mit.

Austra­lische Verlage profi­tierten davon, ihre Beiträge auf Face­book zu teilen. Face­book kommt zu dem Schluss: "Es stellt uns nun vor eine harte Wahl: Zu versu­chen, ein Gesetz zu befolgen, das die Realität dieser Bezie­hung verkennt, oder Nach­rich­ten­inhalte in unseren Diensten in Austra­lien nicht länger zu erlauben. Schweren Herzens haben wir uns für Letz­teres entschieden."

Regie­rung: Blockade falsch und unnötig

Austra­liens Finanz­minister Josh Fryden­berg monierte vor allem, dass der Inter­net­gigant die Blockade nicht ange­kün­digt habe. Das sei "falsch und unnötig" gewesen. "Ich ermu­tige Face­book, konstruktiv mit der austra­lischen Regie­rung zusam­men­zuar­beiten, wie Google das kürz­lich in gutem Glauben getan hat."

Beim Einrichten der Sperre war Face­book gewaltig über sein Ziel hinaus geschossen: Face­book hatte auch Seiten wich­tiger Behörden blockiert, darunter der austra­lischen Polizei, der Feuer­wehr und einiger Regie­rungs­stellen, die aktuell zur Corona-Pandemie infor­mieren. Face­book teilte später mit, dies sei nicht beab­sich­tigt gewesen und die Seiten würden wieder­her­gestellt.

Human Rights Watch warnt

Human Rights Watch sprach von einem "gefähr­lichen Schritt". Es sei "beispiellos", Menschen mitten in der Nacht von wich­tigen Infor­mationen abzu­schneiden, sagte die Austra­lien-Direk­torin der Orga­nisa­tion, Elaine Pearson, dem Sender Sky News Australia.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Man muss sich den Mecha­nismus genau anschauen: Google ist eine Such­maschine. Der Nutzer sucht nach Infor­mationen, indem er Stich­worte nennt und daraus die nach Googles-Algo­rithmus "passende" Infor­mation und Links dorthin ange­zeigt bekommt. Der Nutzer klickt drauf und landet beispiels­weise bei der Tages­zei­tung XY. Klickt der Nutzer nicht und gibt sich mit der Infor­mation der Ergeb­nis­seite zufrieden, hat die Zeitung bislang nichts davon. Künftig bekäme sie trotzdem einen Obulus, denn Google hat allein durch die Bereit­stel­lung der Such­ergeb­nisse dem Nutzer auf jeden Fall schon mal Infor­mationen gelie­fert, die größ­ten­teils nicht von Google selbst erstellt wurden. Google lebt also von den Inhalten anderer Seiten.

Anders bei Face­book, denn das soziale Netz­werk lebt erst einmal von Nutzer-gene­rierten Inhalten. Da Face­book seine Kunden recht gut kennt (oder zu kennen glaubt), kann es Beiträge und Infor­mationen von anderen Nutzern zeigen und den News­stream der Nutzer damit inter­essant(er) gestalten. Diese anderen Nutzer können Privat­per­sonen, aber auch Firmen oder Orga­nisa­tionen sein, die etwas mitteilen möchten.

In beiden Fällen basiert das Geschäfts­modell jedoch darauf, dass Andere Inhalte produ­zieren, die dann beim eigenen Produkt verwendet werden, wodurch die Such­maschine oder das Soziales Netz­werk über­haupt erst inter­essant oder nutz­wertig wird. Dass Google hier eher einlenkt einen Obulus dafür zu zahlen, ist verständ­lich. Schließ­lich bedient sich Google der Inhalte fremder Seiten, um den Kunden ein zufrieden stel­lendes Erlebnis zu ermög­lichen. Face­book hingegen holt sich die Inhalte nicht aktiv, sondern vertraut auf seine Rele­vanz und Markt­macht, durch die Privat­kunden wie auch Unter­nehmen die Platt­form zum Verbreiten ihrer Infos verwenden.

Kurz­fristig gedacht könnte man die Hand­lung von Face­book somit nach­voll­ziehen, dass in Austra­lien jetzt keine Infos von Zeitungen und Radio­sta­tionen mehr zuge­lassen werden, wenn von Face­book dafür Geld zu zahlen ist. Keine Inhalte - kein Geld! Die Frage ist aber, ob die Nutzer auf die Inhalte verzichten wollen. Letzt­lich könnten die Nutzer Face­book lang­weilig finden und mittels Such­maschine oder anderer Netz­werke die gewünschten Infor­mation bekommen. Dadurch könnte Face­book am Ende viel­leicht doch einlenken.

