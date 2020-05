Auslandsgespräche können immer noch teuer sein

Die Tele­fongebühren von daheim in andere EU-Länder sind zwar seit einem Jahr gede­ckelt. Doch wenn der Anbieter den Höchst­preis aufruft, sind auch diese Tele­fo­nate alles andere als billig.

Auslandstelefonate können immer noch sehr teuer sein

Bild: Franz Pfluegl - Fotolia.com Bevor man für Auslands­ge­spräche zum Hörer greift oder das Smart­phone entsperrt, sollte man die Minu­ten­preise in der Preis­liste des Anbie­ters prüfen. Gerade Gespräche vom deut­schen Fest­netz in auslän­di­sche Mobil­funk­netze sind oft teuer, warnt die Stif­tung Waren­test.

Gespräche von Deutsch­land aus in ein anderes EU-Land dürfen maximal rund 22,6 Cent pro Minute kosten - ob vom Handy oder Fest­netz aus. Doch diesen EU-regu­lierten Höchst­preis rufen viele Anbieter auch tatsäch­lich auf. Deut­lich güns­ti­gere Minu­ten­preis um die drei Cent pro Minute finden sich nur bei einigen Fest­netz­an­bie­tern für Tele­fo­nate in bestimmte EU-Länder, so die Waren­tester.

Univer­sell güns­tige SMS inner­halb der EU

Univer­sell günstig für Mittei­lungen von Deutsch­land aus ins Mobil­funk­netz eines anderen EU-Landes ist eine SMS, die maximal rund 7,1 Cent kosten darf - so schreibt es die EU-Regu­lie­rung vor.

Allen, die häufig in ein bestimmtes Land oder bestimmte Länder tele­fo­nieren, raten die Experten, Länder-Optionen zu prüfen, die bei vielen Anbie­tern ab vier Euro monat­lich mit einer Lauf­zeit von einem Monat zubuchbar sind. Solche Optionen machen die Verbin­dungen güns­tiger oder decken alle Anrufe in bestimmte Länder als Flat ab.

Telekom-Fest­netz­kunden können nach wie vor Call-by-Call-Dienste nutzen. Dabei wird vor der eigent­li­chen eine bestimmte Nummer des ausge­wählten, güns­ti­geren Anbie­ters vorge­wählt. Das Gespräch läuft dann über diesen Anbieter, die Gebühren werden über die Telekom-Rech­nung einge­zogen.

Deftige Preise für Anrufe außer­halb der EU

Wer von Deutsch­land aus in Länder außer­halb des EU-Raums tele­fo­niert, muss auch weiterhin mit deftigen Preisen rechnen: Keine Selten­heit sind etwa 50 Cent pro Minute für Fest­netz­ge­spräche in die Türkei oder 2 Euro pro Minute für ein Handy­ge­spräch in die Schweiz.

Nutzen die Gesprächs­partner die gleiche App, sind natür­lich europa- und welt­weit Gratis-Gespräche per Messenger die erste Wahl. Ansonsten erin­nern die Waren­tester daran, dass mit Skype relativ preis­güns­tige Anrufe in Fest- und Handy­netze welt­weit möglich sind.

Zu den von der EU regu­lierten Auslands­ta­rifen gab es seiner­zeit viele offene Fragen: Dürfen Provider trotz Ober­grenze einen 5-Minuten-Takt anbieten oder zusätz­lich eine Einwahl­ge­bühr berechnen? Die BNetzA gab damals Auskunft.