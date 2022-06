Kostenlose Telefon-Auskunft per Internet

Kostenlose Telefonauskunft per Internet

Fotos: Yuri Arcurs - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Der Anruf bei einem tele­foni­schen Auskunfts­dienst verur­sacht Kosten, die vor allem bei umfang­reichen Recher­chen, zum Beispiel nach verschie­denen Rufnum­mern, rasch in die Höhe schnellen können. Doch Rufnum­mern können auch kosten­frei ermit­telt werden: Über das Internet ist die Suche in Auskunfts­verzeich­nissen gratis, abge­sehen von den anfal­lenden Kosten für den Internet-Anschluss.

Zudem bieten Internet-Auskunfts­dienste zum Teil komfor­table Zusatz­funk­tionen - so lassen sich zum Beispiel Adressen grafisch darstellen oder Infor­mationen zur Umge­bung abrufen. Manches Verzeichnis liefert zu bestimmten Einträgen auch Infor­mationen wie eine passende E-Mail-Adresse oder eine Home­page - aller­dings bei weitem nicht bei allen.

Kostenlose Telefonauskunft per Internet

Fotos: Yuri Arcurs - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Einige der Anbieter ermög­lichen auch die so genannte Rück­wärts­suche (auch Invers­suche genannt), die zu einer bekannten Tele­fonnummer Name und Anschrift liefert - wenn die Nummer einge­tragen wurde. Die Umkreis-Suche ermög­licht es, auch über einen Ort hinaus in der Umge­bung nach einem bestimmten Kontakt zu suchen.

Die nicht mehr zur Telekom gehö­rende DTM Deut­sche Tele Medien GmbH, Heraus­geberin der altbe­kannten Tele­fonbü­cher, bietet die Möglich­keit, in ihren Publi­kationen online nach Rufnum­mern zu suchen. Als beson­derer Dienst steht zudem die inter­natio­nale Auskunft zur Verfü­gung, die Links zu im Internet zugäng­lichen Tele­fonver­zeich­nissen von über 200 Staaten zeigt - dies erspart dann den teuren Anruf bei Auslands-Auskunfts­diensten.

Darüber hinaus gibt es auch Ange­bote von alter­nativen Anbie­tern, sowohl klas­sische Tele­fonver­zeich­nisse als auch Bran­chen­bücher, wobei im Internet diese Dienst­leis­tungen immer mehr verschmelzen. Während immer wieder neue Dienste entstehen und andere einge­stellt werden, haben sich auch unter den alter­nativen Anbie­tern einige namhafte Anbieter etabliert.

Zahl­reiche Tele­fon­num­mern lassen sich auch über die Bran­chen­ein­träge in Karten­diensten heraus­finden, beispiels­weise auf Google Maps, Apple Maps, OpenStreetMap und anderen.

Weitere Ratgeber zu Auskunfts­diensten

Anzeige:

Mehr zum Thema Auskunft