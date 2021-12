Telefonauskunft und kostenlose Auskunfts-Dienste

Bei der Suche nach Tele­fon­num­mern können Auskunfts­dienste zu Rate gezogen werden. Für die klas­sische Telefon­auskunft gilt inzwi­schen eine Preis­ansage-Pflicht. Kostenlos gehts per Internet oder Smart­phone.

Klassische Telefonauskunft und alternative Dienste

Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Die fehlende Nummer vom Apotheken-Not­dienst oder der auslän­dischen Auto-Vermie­tung - bei der Suche nach unbe­kannten Rufnum­mern können die verschie­densten Auskunfts­dienste genutzt werden. Die Dienste sind zum Teil auf viel­fäl­tige Arten zu errei­chen. So exis­tiert weiterhin die klas­sische Telefon­auskunft für Inlands- und Auslands­anfragen, aber auch per Internet, Handy oder Smart­phone sowie SMS können Infor­mationen einge­holt werden.

Die Überarbei­tung des Tele­kom­muni­kati­ons­rechts zum 1. Dezember 2021 hat zahl­reiche Verbes­serungen gebracht, auch für Tele­fon­aus­kunfts-Dienste: Die Auskunfts-Anbieter mussten bislang erst ab einem Preis von zwei Euro eine Preis­ansage vor der Verbin­dung schalten, wie sie beispiels­weise auch gene­rell bei Call-by-Call-Vorwahlen vorge­schrieben ist. Seit Dezember 2021 ist nun für alle sprach­gestützten Auskunfts­dienste und Kurz­wahl-Sprach­dienste eine Preis­ansage vorge­sehen, unab­hängig vom Preis. Klassische Telefonauskunft und alternative Dienste

So finden Sie den preis­wer­testen Auskunfts­dienst

Bei der Suche nach güns­tigen Auskunfts­diensten können Sie unsere folgenden Übersichts­seiten zu Rate ziehen. Dort finden Sie eine tabel­lari­sche Auflis­tung natio­naler Auskunfts­dienste sowie für inter­natio­nale Telefon-Auskünfte.

Das bietet die tele­foni­sche Auskunft

Auskunfts­dienst ist nicht gleich Auskunfts­dienst: Bei manchem Anbieter steht ein persön­licher Berater bereit, bei manch anderem ledig­lich ein Sprach­com­puter. Zudem gibt es hier­zulande auch Auskunfts­dienste in Fremd­spra­chen. Und auch die ange­botenen Dienste vari­ieren.

Per Invers­suche Anschluss­inhaber zuordnen

Einige der Anbieter ermög­lichen auch die Rückwärts­suche. Diese Invers­suche liefert zu einer bekannten Telefon­nummer den dazu­gehö­rigen Namen sowie die Anschrift. Die Umkreis-Suche ermög­licht es, auch über einen Ort hinaus in der Umge­bung nach einem bestimmten Kontakt zu suchen.

Auskunfts­dienste im Internet und für Handys und Smart­phones

Die Nutzung von tele­foni­schen Auskunfts­diensten ist mit Kosten verbunden. Eine güns­tigere Möglich­keit, unbe­kannte Rufnum­mern ausfindig zu machen, ist die Recherche über das Internet in Auskunfts­verzeichnissen. Eine Auflis­tung kosten­loser Auskunfts­dienste im Internet finden Sie auf der folgenden Über­sicht.

Bei der stei­genden Smart­phone-Nutzung muss des Öfteren unter­wegs eine Info zu unbe­kannten Telefon­nummern her. Welche Anbieter ihre Auskünfte speziell für die Handy- und Smart­phone-Nutzung ausge­legt haben und welche Dienste per SMS erreichbar sind, zeigen wir in der unten­ste­henden Über­sicht.