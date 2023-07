Expansion: Hier wurde der 2. DAB+-Bundesmux ausgebaut

Pünkt­lich zum Start der Sommer­ferien in vielen Bundes­län­dern geht der zweite, natio­nale DAB+-Multi­plex an Stand­orten in Ober­bayern ans Netz. Erreicht werden neben Einhei­mischen viele Touristen und Reisende.

Pünkt­lich zu Beginn der Sommer­ferien können nun auch viele Menschen in Ober­bayern 16 zusätz­liche private Radio­pro­gramme in digi­taler Qualität über DAB+ hören. Media Broad­cast als Netz­betreiber der "Antenne-Deutsch­land"-Platt­form hat am heutigen Mitt­woch, 5. Juli, den Sende­standort Wendel­stein in den baye­rischen Alpen aufge­schaltet. Der expo­nierte, neue Sender versorgt die Urlaubs­region rund um den Chiemsee und zahl­reiche Städte wie Rosen­heim, Mies­bach, Wasser­burg, Bad Tölz und Traun­stein.

Ferner werden die Auto­bahn A8 zwischen München und Salz­burg sowie die Inntal­auto­bahn (A93) versorgt. Auch Teile Nieder­bay­erns profi­tieren von diesem neuen Standort.

Damit können neben Einhei­mischen und Touristen auch zahl­reiche Reisende in Rich­tung Süden, etwa nach Italien, auch hinter München Radio­sender wie die fünf Programme von der Absolut-Radio-Familie (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Clas­sics und Absolut Top), RTL Radio, Toggo Radio, Beats Radio (von Klassik Radio), dpd Driver's Radio, AIDAradio, Brillux Radio, 80s80s, 90s90s (beide Regio­cast) oder Radio Nost­algie (NRJ Deutsch­land) im terres­tri­schen Digi­tal­radio hören.

Sender Ober­ammergau folgt am 13. Juli

Der Sender Wendelstein versorgt weite Teile von Oberbayern

Bild: Bayrischer Rundfunk. Pressefoto: Gerhard-Wenzel Der Sender Ober­ammergau folgt am 13. Juli. Auch dieser erreicht zahl­reiche Touristen rund um den Starn­berger See, Ammersee, Kochelsee oder Staf­felsee sowie die Region rund um Garmisch-Parten­kir­chen und die Auto­bahn A95, die eben­falls von zahl­rei­chen Reisenden genutzt wird. Der neue Standort ist für eine Versor­gung bis zur öster­rei­chi­schen Grenze zuständig. An beiden Stand­orten wird der Kanal 12D genutzt, der bereits in München, Augs­burg und Ulm in Betrieb ist.

Im Laufe der zweiten Jahres­hälfte erfolgt auch die Einschal­tung des Sender­stand­ortes Raich­berg in Baden-Würt­tem­berg. Auch dieser versorgt neben Einhei­mischen zahl­reiche Touristen in der Schwä­bischen Alb und dem Schwarz­wald und sorgt für eine Schlie­ßung von Versor­gungs­lücken entlang der Auto­bahn A81.

Die Stand­orte gehören zum dies­jäh­rigen geplanten Ausbau des DAB+-Netzes von Antenne Deutsch­land, mit welchem der Betreiber der zweiten natio­nalen DAB+-Platt­form ihr Netz auf 82 Stand­orte im gesamten Bundes­gebiet ausweitet.

Im Jahr 2024 soll das Netz durch neun Sender­stand­orte weiter ausge­baut werden.