5G-Auktion: Nach der Auktion ist vor dem Netzausbau

Nach­richten aus Mainz: Freude, dass die Auktion nach knapp 500 Runden zu Ende ist, verbunden mit viel Kritik an künf­tigen Auktionen und Angst von nicht am Mobil­funk betei­ligten Gruppen und Verbänden, "abge­hängt" zu werden.

Nach Runde 497 ist das Uner­wartete passiert: Ziem­lich über­raschend ging auf einmal die Mara­thon-Frequenz­verstei­gerung in Mainz zu Ende. Bereits am Diens­tagabend zeigten sich es erste Anzei­chen, als Dril­lisch in Runde 487 nur noch 5 Blöcke im 3,6 GHz erstei­gern konnte. Dies setzte sich am Mitt­woch zunächst fort, doch dann erwischte Dril­lisch in Runde 490 - 493 wieder 6 Blöcke und der geneigte Beob­achter lehnte sich zurück und ging davon aus, dass die Auktion noch viel länger dauern könnte.

Anzei­chen ab Runde 494

Die Schlacht in den Räumen der Bundesnetzagentur ist geschlagen, nach 497 Runden gab es ein überraschendes Ergebnis. Ab Runde 494 schien das "Wunsch­ergebnis" für Telekom, Voda­fone und Telefónica auf einmal wieder erreicht, wie so oft zuvor. Nur diesmal änderte sich in den Runden 495-497 nichts mehr und so war die Auktion gestern Abend auf einmal vorbei. Auslöser dürfte Dril­lisch gewesen sein, die am Ende einsahen, dass der 6. Block bei 3,6 GHz uner­reichbar bleiben würde.

Homann: Zufrieden mit dem Start­schuss

Der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, Jochen Homann ist zufrieden: "Das Ende der Auktion ist zugleich der Start­schuss für 5G in Deutsch­land. Ich freue mich, dass vier Unter­nehmen Frequenzen erstei­gert haben und beim 5G-Netz­ausbau in Wett­bewerb treten. Die Frequenzen sollen nicht nur für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G, sondern auch für eine bessere Mobil­funk­abde­ckung in Deutsch­land einge­setzt werden. Es liegt nun in der Hand der Unter­nehmen, die Frequenzen zügig zu nutzen und die damit verknüpften Versor­gungs­auflagen zu erfüllen.

Telekom: Ziel erreicht

Von den "Gewin­nern" meldete sich als erster Dirk Wössner für die Deut­sche Telekom zu Wort: "Endlich geht es los mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard 5G in Deutsch­land. Die Telekom hat Frequenzen im Wert von 2,17 Milli­arden Euro erstei­gert. Gesi­chert hat sich das Unter­nehmen vier Frequenz­blöcke im 2-GHz-Band sowie neun Frequenz­pakete im Bereich 3,6 GHz. „Wir haben das Spek­trum erhalten, das wir wollten. Nach einer langen Auktion herrscht jetzt Klar­heit. Jetzt werden wir ein erst­klas­siges 5G-Netz für Deutsch­land bauen. Darauf können sich unsere Kunden freuen“, sagt Dirk Wössner, Vorstand der Telekom Deutsch­land.

Dennoch hinter­lässt die Auktion einen bitteren Nach­geschmack: „Der Netz­ausbau in Deutsch­land hat einen deut­lichen Dämpfer erhalten. Das Ergebnis hätte wesent­lich güns­tiger ausfallen können. Auch diesmal ist das Spek­trum in Deutsch­land viel teurer als in anderen Ländern. Das Geld fehlt den Netz­betrei­bern jetzt für den Netz­ausbau. Mit dem Aukti­onserlös hätte man ca. 50.000 neue Mobil­funk-Stand­orte bauen und viele weiße Flecken schließen können“, betont Wössner.

Wie es bei der Telekom weiter geht und was andere Stimmen sagen, lesen Sie auf der nächsten Seite.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)