VATM kritisiert Brüsseler Förderungskompromiss

Man stelle sich vor, es gibt einen Ort, wo auf der einen Stra­ßen­seite schnellstes Internet gebaut werden darf, auf der anderen Seite aber nicht. Das hängt mit der "Aufgreif­schwelle" der EU zusammen.

Gibt es in einem Ort schon Internet mit offi­ziell 30 MBit/s, dann darf dort nicht erneut "geför­dert ausge­baut" werden, weil das die Inves­titionen des bereits aktiven Anbie­ters "verderben" könnte. Nebenan ist die Versor­gung viel­leicht noch schlechter (offi­ziell unter 30 MBit/s), da darf geför­dert werden. In der Praxis sind die Kunden, die zu weit vom nächsten Verteiler sind, die dummen, weil die offi­ziell verfüg­baren 30 MBit/s dort gar nicht verfügbar sind. Ausbau ist aber auch nicht möglich.

Mitunter kann es passieren, dass das ausbau­ende Glas­faser-Unter­nehmen in solchen "Misch­gebieten", den nicht förder­fähigen Kunden eine Aufrüs­tung ihres Anschlusses gegen Aufpreis anbietet, was diese Kunden gerne nehmen, bevor sie abge­hängt bleiben. Sicher ist das nicht. Oft gibt es auch dann keinen schnel­leren Anschluss, wenn die Kunden den explizit haben (und bezahlen) wollen.

Die Branche spricht von "grauen Flecken", wo es "nur zu lang­sames Internet" gibt.

Brüs­seler Kompro­miss

Beim Wunsch nach Gigabit kommt es darauf an, wo genau man wohnt. Das soll überwunden werden, kann aber Kosten und Verwirrung steigern

Foto: Picture-Alliance /dpa Nun haben sich die Bundes­regie­rung und die EU-Kommis­sion über die "Noti­fizie­rung der Förde­rung von soge­nannten grauen Flecken" geei­nigt. Der „Zwei­stu­fen­plan“ weicht dabei deut­lich von allen bishe­rigen Konzepten ab. Er trägt einer­seits der neuer­dings gültigen 100-MBit/s-Aufgreif­schwelle Rech­nung, erlaubt aber ab 2023 die Förde­rung auch grund­sätz­lich in "besser" versorgten Gebieten. Mit der Geneh­migung durch die Kommis­sion wird zügig gerechnet.

VATM hat starke Bedenken

Der Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten (VATM), in dem wich­tige Mobil­funker und Netz­betreiber und Netzer­richter im Wett­bewerb zur Telekom zusam­men­geschlossen sind, sieht diese "Eini­gung" mit stark gemischten bis kriti­schen Gefühlen.

Nach endlosem Tauziehen mit Brüssel habe man sich auf einen Kompro­miss geei­nigt, der prin­zipiell überall gleich­zeitig in ganz Deutsch­land die Förde­rung auch in grauen Flecken erlaubt, also in Gebieten, die mit mehr als 30 MBit/s und in zahl­losen Einzel­fällen auch schon mit 100 MBit/s versorgt sind. Die EU hält bei der Grauen-Flecken-Förde­rung an der 100-MBit/s-Grenze fest – bis 2023.

Bis dahin kann überall ausge­baut werden, wo 100 MBit/s nicht sicher verfügbar sind. Das wird wohl in jeder Gemeinde der Fall sein, da die physi­kali­sche 100-MBit/s-Leis­tungs­grenze auch bei Vecto­ring bei nur wenigen 100 Metern vom Kabel­ver­zweiger liegen wird. Sprich, wer weiter weg ist, bekommt diese Geschwin­dig­keit in Wirk­lich­keit nicht.

Aber auch dort, wo bereits 100 MBit/s "verfügbar" sind, dürfen alle "sozio­öko­nomi­schen Treiber" – eine Wort­schöp­fung aus Brüssel – mit einzelnen extrem teuren Leitungen sofort mit Förde­rung auf Gigabit aufge­rüstet werden. Dazu gehören Schulen, Verwal­tung (Rathaus), aber auch alle Kleinst­unter­nehmen, Selbst­stän­dige bis hin zu unzäh­ligen Verkehrs­kno­ten­punkten.

Wer kriegt was?

Alles klar? Die Schule bekommt das schnelle Internet, der Nachbar mit schul­pflich­tigen Kindern daneben aber mögli­cher­weise nicht. Hat er (viel­leicht nebenbei noch) eine kleine Firma, bekommt er es aber doch. Die Folge ist klar: Der Ausbau wird unend­lich kompli­ziert und extra teuer.

Für den VATM sind das "Verschwen­dung von Steu­ermil­liarden" und ein solcher Ausbau verzö­gert sich durch "tief­bau­res­sour­cen­fres­sende Einzel­bau­maß­nahmen", was die Kosten am Ende nach oben treiben würde.

Abso­lutes Förder­chaos

Wenn nur ein Teil der 10 000 Kommunen ohne jede sinn­volle Struk­turie­rung in die Förde­rung geht, erwartet der VATM "ein abso­lutes Förder­chaos". Auf eine sinn­volle Prio­risie­rung, die auch Brüssel als Alter­native zur 100-MBit/s-Aufgreif­schwelle hätte akzep­tieren können, wollte man sich nicht verstän­digen. Die Idee des VATM: "Beson­ders gut versorgte etwas später – schlecht versorgte etwas früher ausbauen".

Aber: "Niemand wollte auf das sofor­tige Anzapfen neuer Förder­töpfe verzichten". Genau das habe Brüssel nicht tole­riert und an der Aufgreif­schwelle formal fest­gehalten, vorher­sehbar "sozio­öko­nomisch durch­löchert" und dies auch nur bis 2023 – dann heißt es in Deutsch­land "Fördern ohne jeden Plan und ohne jede Struktur".

Eigen­wirt­schaft­licher Ausbau?

Bei so viel Förde­rung werde es eng für den eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau, der sinn­voll für ein Gebiet oder eine Gemeinde geplant, effi­zient und so schnell wie noch nie und bereits am Limit der verfüg­baren Tief­bau­kapa­zitäten arbeite.

Mit dem neuen Förder­pro­gramm würde man nach dem "Vecto­ring-Fehler" einen weiteren machen und versu­chen, den selbst verschul­deten Rück­stand mit Geld aufzu­holen, ohne dass die notwen­digen Bauka­pazi­täten bis 2025 bereit­stünden. Einen Grund für diese Panik­reak­tion gebe es nicht, denn bei der Gigabit-Versor­gung würde Deutsch­land am Ende des Jahres mit 62 Prozent sogar im EU-Vergleich gut abschneiden.

Deutsch­land hole gut auf und liege unter den besten Fünf euro­paweit. Flächen­deckend bis 2025 sei kaum zu schaffen, das wüssten Bürger und Wirt­schaft längst.

Vorrang für eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau

Der VATM plädiert für eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau, das heißt, inter­essierte Unter­nehmen sollen ohne Förder­mittel bauen dürfen. Sonst müssten "viele Tausend Bürger­meister nun mit aufwen­digen Markt­erkun­dungs­ver­fahren die Förde­rung einleiten und wenn Unter­nehmen keine Förde­rung brau­chen und wollen, müssen sie sich dennoch zwin­gend in tausenden Verfahren aktiv gegen eine Förde­rung zur Wehr setzen – eine welt­weit gera­dezu absurde Situa­tion."

Der Brüs­seler Kompro­miss sehe vor, dass nur dort gebaut werden soll, wo es Brüssel erlaubt – ein Konzept sei das genau nicht. Gebiete, die gerade erst mit Vecto­ring ausge­baut wurden, solle man erst mal nicht mehr anfassen, sondern dahin gehen, wo es noch gar nichts oder extrem schlechtes Netz gibt.

Für das Riesen­pro­jekt ganz Deutsch­land von 100 MBit/s auf Gigabit zu bringen, werde eine Struktur und einen Plan für die nächsten zehn Jahre gebraucht.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die aktu­elle Lage, dass in einem Ort eine Zwei­klas­sen­gesell­schaft besteht, weil eine Straße wenige MBit/s und die nächste Straße FTTH-Geschwin­dig­keit bekommt, ist frus­trie­rend. Nun einfach den gesamten Ort mit Glas­faser komplett auszu­bauen, würde dem Unter­nehmen, das gerade erst FTTC (Vecto­ring) aufge­baut hat, das Geschäft verderben. Warum man dann nicht genau diesem Unter­nehmen "helfen" kann, gleich mit FTTH weiter­zubauen? Das wäre dann vermut­lich die Telekom und das wäre der privaten Konkur­renz logi­scher­weise bestimmt nicht recht.

Die Telekom argu­men­tiert - nicht zu Unrecht - ähnlich. Man sollte doch erst mal die Gebiete ausbauen, wo es gar nichts oder nur extrem schlechtes Netz gibt. Und den Neuausbau plant die Telekom gleich komplett in Glas­faser, was den Mitbe­wer­bern auch unheim­lich wäre, wenn die Telekom danach ihre nicht mehr gebrauchten Kupfer­lei­tungen abschalten wollte.

Überall Glas­faser bis ins Haus

Schon vor Jahren hatten VATM, BREKO, Buglas und andere gefor­dert, gleich und jetzt von vorn­herein Deutsch­land komplett mit Glas­faser bis ins Haus/Wohnung auszu­statten. Die Telekom hielt damals dagegen, dass das so schnell gar nicht ginge und die Kunden noch länger auf eini­ger­maßen schnelles Internet warten müssten.

Brau­chen wir eine Förde­rung?

Was schwer verständ­lich ist: Erst heißt es, der Ausbau lohnt sich nicht, wir brau­chen Förde­rung. Dann kommen Unter­nehmen und sagen, "wir bekommen das eigen­wirt­schaft­lich" hin, wenn 40 Prozent oder mehr einen Anschluss bestellen. Oft hat das geklappt, oft aber auch nicht. Stecken­geblie­bene Ausbau­pro­jekte von Firmen, die sich über­nommen hatten und vom Markt verschwanden, gibt es immer wieder. Örtliche Bürger­meister und Anwohner vor die Wahl zwischen Telekom und einem neuen unbe­kannten Anbieter gestellt, entscheiden sich gerne für die Telekom, "da weiß man, was man hat".

Echter Wett­bewerb (der einzelne Kunde kann wählen, ob er seine Leitung ins Haus von Anbieter A oder B nehmen will) ist kaum machbar, weil sich paral­lele Netze kaum rechnen können, denn Netze müssen auch ausge­lastet werden. Der ulti­mative Zwang zur Öffnung bereits verlegter Netze für andere Anbieter schei­tert oft an den Kosten­vor­stel­lungen. Das ist alles selbst für Kenner schwer verständ­lich und undurch­schaubar.

Der Kunde wartet indes verzwei­felt auf besseres Netz oder zieht woan­ders hin. Der Kunde muss auch wissen: Schnellste Glas­faser für nicht mehr als 20 Euro im Monat, was viele Kunden als preis­liche Ober­grenze erhoffen, wird ein Wunsch­traum bleiben.

