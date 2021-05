Entwurf: Auffindbarkeit von Medienangeboten im Netz

Die Bundes­länder nehmen Inter­net­platt­formen in der sich digi­tali­sie­renden Medi­enwelt stärker in die Pflicht. In den kommenden Monaten wird eine Liste mit jour­nalis­tischen Ange­boten noch eine große Rolle spielen.