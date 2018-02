In der heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns über das Thema Hörfunk. Dabei geht es allerdings nicht um das klassische lineare Radio, sondern um Angebote, die auf Abruf bereitstehen. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Podcast zu Audiotheken Die ARD bietet seit Herbst vergangenen Jahres ihre Audiothek an. Damit stehen vor allem die Wortbeiträge der Landesrundfunkanstalten und des Deutschlandradios jederzeit auf Abruf bereit. Das Deutschlandradio bietet auch eine eigene Audiothek an, dazu kooperieren verschiedene Hörfunkveranstalter mit Streamingdiensten wie Spotify.

Auch in Form von Podcasts bekommen Interessenten heutzutage Beiträge aus dem klassischen Radio. So lassen sich die Sendungen auch unabhängig von festen Sendezeiten hören. Wer die Programme im Auto hören will, kann die Inhalte zuvor beispielsweise auf das Smartphone herunterladen und das Handy per Bluetooth mit dem Autoradio koppeln, sodass die Wiedergabe über die Car-HiFi-Anlage möglich ist.

Im heutigen Podcast berichten wir darüber, welche Anbieter welche Inhalte im Portfolio haben, wie diese genutzt werden können und welchen Mehrwert Audiotheken, Podcasts und andere Audio-on-demand-Dienste für den Hörer mit sich bringen.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren