"Audio Now": RTL startet App für Podcasts

Neue Plattform für Podcasts Das Hörfunk­un­ter­nehmen RTL Radio Deutsch­land startet am 21. März mit "Audio Now" eine neue Audio-Platt­form für den deut­schen Markt. Das Portal bündelt die besten Podcasts und kura­tierte Audio-Inhalte von deut­schen Radio­sen­dern, Podcast­pro­du­zenten und Audio-Anbie­tern. Darüber hinaus will Audio Now zur Heimat von exklu­siven Podcasts und Audio-Serien der Bertels­mann Content Alli­ance (Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land, UFA, Verlags­gruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG und RTL Radio Deutsch­land) werden.

Portal bündelt Inhalte

Das in Berlin ansäs­sige Unter­nehmen startet mit Audio Now laut eigenen Angaben ein bislang einma­liges Angebot, das sich an eine breite, deutsch­land­weite Nutzer­schaft richtet. Während das klas­si­sche Radio-Massen an sich bindet, soll Audio Now den immer größeren Bedarf an indi­vi­du­ellem, non-linearen und profes­sio­nell erstellten Audio-Content zu verschie­densten Themen und Lebens­be­rei­chen abde­cken. Alle Inhalte sind ab 21. März in der kosten­losen App zum Streamen und als Down­load verfügbar.

Neu ist die Idee indes nicht. Mit podcast.de gibt es bereits ein entspre­chendes Portal, Podcasts sind aber auch auf der Plaf­form Spotify zu finden oder über iTunes abon­nierbar. Hier gibt es auch Zugang zum Podcast von teltarif.de

Neues Zuhause für Audio-Produ­zenten

"Audio Now soll Deutsch­lands führendes Portal für hoch­wer­tige Podcasts und Audio-on-Demand-Content werden", hofft Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutsch­land. "Wir sehen gerade, wie das Inter­esse und die Nutzung von profes­sio­nell produ­zierten Audio-Inhalten rasant steigen. Gut gemachte Podcasts infor­mieren, unter­halten und fesseln die Menschen - ob unter­wegs oder abends in den eigenen vier Wänden. Als Audio-Experten wollen wir den besten Stoff für die Ohren jeder­zeit und optimal nutzbar zur Verfü­gung stellen. Wir freuen uns darauf, mit Audio Now allen krea­tiven, deut­schen Audio-Produk­tionen sowie etablierten Höran­ge­boten ein neues Zuhause zu geben, das Trans­pa­renz über ihre Nutzer und die Nutzung garan­tiert".

Wir von teltarif.de werden die neue App ab dem 21. März testen und die dort verfüg­baren Inhalte ausführ­lich vorstellen.

