Asus Zenfone 9: Starkes Hosentaschen-Handy ist offiziell

Freunde kompakter Smart­phones werden sicher­lich schon auf das Zenfone 9 gewartet haben. Nun ist es endlich da, das laut Asus leis­tungs­fähigste Zenfone aller Zeiten, das über eine beacht­liche Ausstat­tung verfügt.

Seine Power verdankt der 5,9-Zoller einem Snap­dragon 8+ Gen 1 aus dem Hause Qual­comm, der von einem 4300-mAh-Akku mit Energie versorgt wird. Die Kraft­zelle lässt sich wie erwartet mit 30 W aufladen.

Beim Spei­cher kann der Nutzer auf bis zu 16 GB LPDDR5 RAM und bis zu 256 GB UFS 3.1 ROM zugreifen. Viel Leis­tung benö­tigt eine gute Kühlung, die Asus durch eine High­tech-Dampf­kammer und einen Wärme­ver­teiler umsetzt, der Kupfer, Grafit­platten und Wärme­leit­paste verwendet.

5,9-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz

Asus Zenfone 9

Bild: Asus

Dank seines verhält­nis­mäßig kleinen AMOLED, das über eine Corning Gorilla Glass Victus Ober­fläche sowie eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz verfügt und mit 2.400 x 1080 Pixel (446 ppi) auflöst, lässt sich das Smart­phone gut mit einer Hand bedienen.

Die einhän­dige Bedie­nung unter­stützt der Hersteller durch seine Asus-ZenUI-9-Benut­zer­ober­fläche und eine ZenTouch-Multi­funk­tions­taste. Die seit­lich ange­brachte Taste beinhaltet - neben der One-Touch-Entsper­rung mittels einge­bautem Finger­abdruck­sensor - die Möglich­keit, verschie­dene Funk­tionen per Daumen­wisch nach oben, unten oder per Doppel­klick zu nutzen, darunter Voice-to-Text, das Öffnen von Benach­rich­tigungen, das Aktua­lisieren einer Webseite und die Steue­rung von Media­inhalten.

50-MP-Haupt­kamera mit Sony-Sensor und Bild­sta­bili­sator

Bei der Haupt­kamera des Zenfone 9 setzt Asus auf einen 50-MP-Sony-IMX766-Sensor mit f/1.8-Blende, der Unter­stüt­zung von einem 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabi­lisator erhält. Die Selfiecam auf der Front arbeitet mit einem 12-MP-Sony-IMX663-Sensor.

Dank Audio HDR und 3D Surround sollen auch Audio­auf­nahmen gut gelingen, die im Anschluss über Dual-Stereo-Laut­spre­cher wieder­gegeben werden können. Wer gerne ein kabel­gebun­denes Headset benutzt, findet hierfür einen 3,5-mm-Audio­anschluss auf der Ober­kante des Handys. Zur weiteren Ausstat­tung gehören ein USB-Type-C-Anschluss, NFC und Blue­tooth 5.2.

Asus hält High­lights des Zenfone 9 in YouTube-Video fest

Klein, leicht und etwas pummelig

Das Dual-Sim- und 5G-fähige Zenfone 9 kommt mit einer leicht gerif­felten Rück­seite in den Farb­vari­anten Moon­light White, Sunset Red, Starry Blue und Midnight Black und ist dank einer IP68-Zerti­fizie­rung vor dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Mit nur 165 g und 146,6 x 68,2 x 9,5 mm ist das Smart­phone leicht und klein, von der Seite her gesehen jedoch etwas pummelig.

Im Rahmen seiner Gerä­tevor­füh­rung am 28. Juli hat Asus auch die Preise des Zenfone 9 bekannt gegeben.

Soviel kostet das Asus Zenfone 9

In der Version mit 8 GB RAM und 128 GB internem Spei­cher ist das Smart­phone im Asus Online Shop und bei ausge­wählten Händ­lern für 799 Euro in den Farben Moon­light White, Starry Blue und Midnight Black erhält­lich. Die 8-GB-RAM-Version mit 256 GB ROM gibt es eben­falls im Asus Online Shop oder bei ausge­wählten Händ­lern für 849 Euro in den Farben Moon­light White und Midnight Black.

Für die stärkste Vari­ante mit 16 GB RAM und 256 GB Flash-Spei­cher werden im Asus Online Shop und bei ausge­wählten Händ­lern 899 Euro fällig. Dieses Modell gibt es nur in der Farbe Midnight Black. Die Smart­phones sind bereits vorbe­stellbar und ab dem 12. August verfügbar.

