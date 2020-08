Asus Zenfone 7 (Pro) wird am Mittwoch vorgestellt

2019 war das Jahr der wilden Smart­phone-Kamera-Designs. Das Zenfone 6 (2019) des Herstel­lers Asus war und ist da immer noch eine Beson­der­heit. Das Full-View-Design des Displays wird nicht etwa durch eine Pop-Up-Kamera, ein Punch-Hole oder eine Notch erreicht, um die Selfie­ka­mera unter­zu­kriegen, sondern durch einen Flip-Mecha­nismus. Die Haupt­ka­mera auf der Rück­seite klappt sich bei Bedarf einfach nach vorne und lässt sich mit dem glei­chen Setup für Schnapp­schüsse des eigenen Ichs und denen, die drum­herum stehen, verwenden. Die klas­si­sche Selfie­ka­mera mit eigenen Setup entfällt.

Offi­zi­eller Vorstel­lungs­termin des Zenfone 6 (2019) war Mitte Mai vergan­genen Jahres. Ein Nach­folger wird schon mit Span­nung erwartet. Nun gibt es einen offi­zi­ellen Vorstel­lungs­termin für das Zenfone 7.

Asus Zenfone 7

Das Zenfone 7 wird am Mittwoch vorgestellt

Bild: ASUSTWN, via YouTube Das Asus Zenfone 7 kommt offenbar nicht alleine, sondern im Doppel­pack. Und zwar über­morgen. Am 26. August soll die "Zenfone 7 Series" vorge­stellt werden. Für welche Teile der Welt die neuen Modelle bestimmt sind, ist noch nicht klar. Das Vorstel­lungs­event wird über YouTube über den Heimat­kanal des Herstel­lers ASUSTWN über­tragen. Das Online-Portal phoneArena berichtet, was die mögli­cher­weise mit Zenfone 7 und Zenfone 7 Pro beti­telten Smart­phones unter und auf der Haube haben könnten und bezieht sich dabei unter anderem auf ein Foto von dem Online-Portal Slash­leaks, das die angeb­liche Rück­seite der Verpa­ckung des Asus Zenfone 7 zeigt.

Dort wird das Display mit 6,67 Zoll bemessen, was im Gegen­satz zum Vorgänger mit 6,4 Zoll ein Zuwachs bedeutet. Die maxi­male Auflö­sung des Panels soll bei FHD+ liegen, ein Finger­ab­druck­sensor seit­lich ange­bracht sein und der Snap­dragon 865 für Leis­tung sorgen. Das Pro-Modell könnte mit dem Snap­dragon 865+ ausge­stattet sein.

Weiterhin ist die Rede von 8 GB Arbeits­spei­cher, 128 GB internem Spei­cher, 5G-Unter­stüt­zung und Dual-SIM. Ein 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss soll es nicht geben, dafür aber wieder die Kamera im beson­deren Flip-Design, die sich sowohl als Haupt­ka­mera als auch als Selfie­ka­mera nutzen lässt.

Dabei soll es sich um ein Triple-Kame­ra­system aus einer 64-Mega­pixel-Haupt­ka­mera mit Sony-IMX686-Sensor, einer 12-Mega­pixel-Weit­win­kel­ka­mera mit Sony-IMX363-Sensor und einer 8-Mega­pixel-Tele­ka­mera handeln. Sollte sich der bislang speku­lierte Start­preis von 500 Euro bewahr­heiten, lässt sich auf ein sehr gutes Gesamt­paket hoffen.

