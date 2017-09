Asus ZenFone 4 im Unboxing: Von der Gratis-Hülle zum Kopfhörer

Mit dem ZenFone 4 bringt Asus ein Smartphone mit interessanter Kamera-Ausstattung nach Deutschland. Wir haben im Unboxing einen Blick in die Verpackung des Smartphones geworfen.

Das ZenFone 4 ist eines der Smartphones, dessen Europa-Start Asus gestern in Rom groß gefeiert hat. Laut Hersteller kann das Gerät bereits vorbestellt werden, der Marktstart erfolgt in zwei Wochen.

Asus Zenfone 4 Datenblatt

499 Euro lautet die unverbindliche Preisempfehlung von Asus neuem Handy, bei dem das Augenmerk unter anderem auf der Kamera liegt. Nicht umsonst hat Asus den Slogan "We Love Photo" für seine neue Geräte-Reihe gewählt. Wir hatten die Gelegenheit, bereits jetzt einen Blick in die Verpackung des Asus ZenFone 4 zu werfen und zeigen in den folgenden Bildern, welches Zubehör der Hersteller dem Gerät beigelegt hat.