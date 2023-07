Kompakte Oberklasse: Das Zenfone 10 von Asus ist da

Bunt und kompakt: Mit diesen Attri­buten schickt Asus sein neues Zenfone 10 auf den Markt. Wie sein Vorgänger hebt sich das neue Smart­phone durch ein vergleichs­weise kleines 5,92-Zoll-AMOLED-Display (bis 144 Hertz), was zu einer hand­lichen Gesamt­größe führt, von der Konkur­renz ab.

Asus Zenfone 10: Das steckt drin

Zudem gibt es das Gerät nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in einem freund­lichen Blau-, Grün- oder Rot-Ton. Auf der Rück­seite finden sich zwei kreis­runde Kamera-Objek­tive, von denen eines zur recht licht­starken (Blende: f/1,9) 50-Mega­pixel-Haupt­kamera gehört, die zur Bild­sta­bili­sie­rung beweg­lich gela­gert ist (sechs Achsen), damit Fotos und Videos nicht verwa­ckeln. Das Asus Zenfone 10

Bild: Asus Nicht nur mit seinem Prozessor, Qual­comms Top-Chip Snap­dragon 8 Gen 2 ist das Zenfone 10 up do date: Es beherrscht auch schon den kommenden WLAN-Stan­dard 7, der 2024 offi­ziell einge­führt wird sowie Blue­tooth 5.3. Der 4300-mAh-Akku lädt mit bis zu 30 Watt am Kabel, aber - eine Verän­derung zum Zenfone 9 - auch mit bis zu 15 Watt drahtlos.

Die Preise starten bei 800 Euro für die die Vari­ante mit 8 GB RAM und 128 GB Spei­cher.

