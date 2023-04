Asus ROG Phone 7 (Ultimate): Mit Subwoofer & Kühlsystem

Das Asus ROG Phone 7 ist da

Bild: Asus Smart­phones für Gamer werden immer ein gewisses Nischen­pro­dukt bleiben - aber genau diese Nische bedient Hersteller Asus mit seinen ROG Phones. Denn Gamer haben ganz spezi­elle Anfor­derungen an Gaming-Smart­phones: Es muss eine starke Rechen­leis­tung bieten, gut gekühlt sein, der Sound der Spiele muss eini­ger­maßen gut rüber­kommen - und auch vom Design her darf das Smart­phone nicht zu spießig aussehen.

Als Nach­folger des ROG Phone 6 schickt Asus nun das neue ROG Phone 7, das es auch in einer Ulti­mate-Version geben wird, buch­stäb­lich "ins Rennen". Wir erläu­tern die Funk­tionen des neuen Flagg­schiff-Duos.

Einige tech­nische Kompo­nenten

Außer auf ein stil­volles Design hat Asus natür­lich wieder auf eine möglichst hohe Leis­tung geachtet. Einge­baut ist der Snap­dragon 8 Gen 2, den Asus wieder "getuned" hat und der mit 3,2 GHz taktet. Insge­samt soll der SoC um 15 Prozent schneller und 15 Prozent ener­gie­effi­zienter sein als bei der vorhe­rigen ROG-Phone-6-Gene­ration. Ihm stehen bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM mit 8533 MB/s zur Seite. System, Apps und Daten werden auf dem bis zu 512 GB fassenden UFS 4.0 Spei­cher abge­legt.

Das Asus ROG Phone 7 ist da

Bild: Asus In Zusam­men­arbeit mit Pixel­works, einem Unter­nehmen für visu­elle Verar­bei­tung, soll das 165 Hz AMOLED Display (6,78 Zoll) mit einer Touch-Sampling-Rate von 720 Hz und für eine sehr gute Farb­genau­igkeit abge­stimmt worden sein, und es soll mit 50 Prozent mehr Hellig­keit auf 1500 Nits auch im Freien für klarere Sicht aufs Geschehen sorgen.

ROG Vision nennt sich eine Technik, bei der ein Matrix-Farb­dis­play auf der Rück­seite des Smart­phones Anima­tionen anzeigt, die von System­ereig­nissen wie Ladestatus, einge­henden Anrufen, der Akti­vie­rung des X-Modus und vielem mehr ausge­löst werden. Beim ROG Phone 7 Ulti­mate sollen Gamer auch ihre eigenen Anima­tionen erstellen können.

Details zum neuen Kühl­system

Schon die vorigen Modelle hatten ein ausge­feiltes Kühl­system, damit das Smart­phone im harten Spiele-Kampf nicht über­hitzt. Das GameCool 7 genannte Ther­mal­system soll die CPU wieder aus allen Rich­tungen kühlen.

Dabei soll laut Asus ein drei­tei­liger Ansatz verfolgt werden: Bei kurzen Sessions soll die Borni­trid (BN) Wärme­leit­paste auf einer Seite der CPU das Thrott­ling redu­zieren. Mittel­lange Sessions sollen von der größeren Vapor Chamber und den Graphit­platten auf der anderen Seite der CPU bewäl­tigt werden. Für Mara­thon­ses­sions soll der AeroActive Cooler 7 ins Spiel kommen, dessen Lüfter direkt über dem CPU-Modul posi­tio­niert ist und der mit einem Peltier-Element für zusätz­liche Kühl­leis­tung sorgen soll. Es bleibt ausführ­lichen Tests über­lassen, wie das wirk­lich funk­tio­nieren wird und ab wann der Lüfter dann wirk­lich anspringt.

Technische Spezifikationen der neuen Flaggschiffe

Bild: Asus Zusätz­lich gibt es mit dem AeroActive Portal einen Luft­ein­lass. Dieser leitet einen konstanten Strom kalter Luft vom Kühler auf die Kühl­rippen der Vapor Chamber. Dadurch soll die vom SoC erzeugte Wärme effi­zient abge­leitet werden, was bei akti­viertem AeroActive Portal zu einer Stei­gerung der ther­mischen Effi­zienz um bis zu 20 Prozent sorgen und sowohl die Spiele­leis­tung als auch die Akku­lauf­zeit verbes­sern soll. Der Akku hat übri­gens eine Kapa­zität von 6000 mAh.

Die komplett neu gestal­tete Rapid-Cycle Vapor Chamber des ROG Phone 7 soll nun größer sein und im Inneren eine neue Tech­nologie verwenden. Anstelle der übli­chen säulen­för­migen Struk­turen sollen spezi­elle Drei­zack-förmige Docht­säulen an den langen Kanten der Kammer verwendet worden sein, um die Effi­zienz noch weiter zu stei­gern. Darüber hinaus soll das Wasser über sechs Flüs­sig­keits­rück­füh­rungs­kanäle zurück zum SoC fließen und dann wieder für den nächsten Wärme­zyklus bereit sein. Die ther­misch effi­zienten Graphit­platten im ROG Phone 7 sollen eben­falls vergrö­ßert und neu geformt worden sein, um die Wärme­über­tra­gung vom Main­board und der Hoch­fre­quenz-Leiter­platten zu maxi­mieren. Die Wärme­ablei­tung soll dadurch um bis zu 168 Prozent gestei­gert worden sein.

Sound, System und Soft­ware

Das Sound­system der ROG Phone 7 Serie soll in Zusam­men­arbeit mit dem Audio­spe­zia­listen Dirac verbes­sert und die effek­tive Laut­spre­cher­laut­stärke um 50 Prozent erhöht worden sein. Der neue AeroActive Cooler 7 hat einen Subwoofer erhalten und soll der ROG Phone 7 Serie einen 2.1-Kanal-Sound liefern.

Die ROG Phone 7 Serie verfügt auch über eine 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse. Außerdem sollen Qual­comm-aptX- und aptX-Lossless-Unter­stüt­zung für Blue­tooth-Audio mit nied­riger Latenz und hoher Klang­qua­lität sorgen. Android 13 ist als Betriebs­system mit einer neuen ROG UI vorin­stal­liert.

Darüber hinaus sind neue Soft­ware­funk­tionen speziell fürs Gaming hinzu­gekommen. X Sense soll beim Gaming dabei helfen, wich­tige Ereig­nisse auf dem Bild­schirm mit einer Pop-Up-Benach­rich­tigung zu erkennen, z.B. wenn ein wich­tiger neuer Gegen­stand auf der Karte erscheint oder sich ein Gegner nähert. Wenn ein Spieler mehrere Gegner in einem einzigen Manöver ausschaltet, soll X Sense visu­elle Effekte hinzu­fügen, um den Sieg zusätz­lich zu feiern. X Capture ist laut Asus ein KI-Tool, das auto­matisch denk­wür­dige Momente im Kampf aufzeichnet, z.B. das Besiegen eines Gegners oder den Sieg im Match.

Verfüg­bar­keit, Aktion und Preise

Die zwei Modelle der Serie sind ab sofort vorbe­stellbar und verfügbar ab dem 2. Mai. Bei ausge­wählten Part­nern und im Asus Online Shop soll es eine Early-Bird-Aktion geben. Käufer der ROG Phone 7 Serie erhalten zusätz­lich einen 300-Euro-Gutschein-Coupon für ein Asus Chrome­book. Der Coupon kann im Asus Online Shop für ausge­wählte Chrome­books einge­löst werden. Das Angebot ist zeit­lich begrenzt bis zum 15. Mai und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Das ROG Phone 7 in der Spei­cher­vari­ante 12/256 GB in den Farben Phantom Black und Storm White hat eine UVP von 999 Euro, in der Spei­cher­vari­ante 16/512 GB ruft Asus 1199 Euro auf. Nur das Ulti­mate-Modell kommt mit dem AeroActive Cooler 7 im Liefer­umfang, in der Farbe Storm White und mit 16/512 GB liegt die UVP bei 1399 Euro.

