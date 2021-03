Asus ROG Phone 5 (Pro / Ultimate): SD 888 und 18 GB RAM

Der Markt der Gaming-Smart­phones ist um drei Exem­plare aus dem Hause Asus reicher, nämlich ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro und ROG Phone 5 Ulti­mate. Das Trio wird auch in Deutsch­land erscheinen. Das AMOLED-Display mit 6,78 Zoll, 144 Hz, Full HD+ und dem beson­ders robusten Gorilla Glass Victus hat das Drei­erge­spann gemein. Beim Chip­satz Snap­dragon 888 sind sich die Spiele-Handys eben­falls einig. An Spei­cher gibt es bis zu 512 GB Flash und maximal 18 GB RAM. Pro und Ulti­mate haben ein Zweit­dis­play.

Asus ROG Phone 5: Kompro­miss­lose Perfor­mance

Das ROG Phone 5

Asus Via Pres­semit­tei­lung hat der taiwa­nische Elek­tronik­kon­zern gleich drei neue Gaming-Smart­phones vorge­stellt. Es handelt sich um die Modelle ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro und ROG Phone 5 Ulti­mate. Sie müssen sich übri­gens nicht fragen, ob Sie das ROG Phone 4 versäumt haben, da die Ziffer 4 in China eine Unglücks­zahl darstellt, über­springen diese einige Hersteller. Dank des Chip­satzes Qual­comm Snap­dragon 888 (5 nm, Octa-Core-CPU, bis zu 2,84 GHz Takt) ist das Trio beson­ders leis­tungs­fähig. Mobile-Games profi­tieren von der flotten GPU Adreno 660. Das ROG Phone 5 Pro

Asus Beim Display ließ sich Asus eben­falls nicht lumpen. Die große AMOLED-Anzeige des ROG Phone 5 hat neben den anfangs erwähnten Vorzügen eine Milli­arde Farben, HDR10+ und eine maxi­male Hellig­keit von 1200 cd/m² zu bieten. Hobby-Foto­grafen finden hinten Weit­winkel (64 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (13 MP, Blende f/2.4) und Makro (5 Mega­pixel, Blende f/2.0) vor. Selfies werden mit 25 Mega­pixel (Blende f/2.5) geschossen. Der 6000 mAh umfas­sende Akku des ROG Phone 5 lässt sich mit 65 W kabel­gebunden aufladen. Ein induk­tives Aufladen fehlt. Als Betriebs­system kommt Android 11 zum Einsatz.

Konnek­tivität des ROG Phone 5

Der Funk­fuhr­park der Spiele-Handys ist umfang­reich. Über das Modem Snap­dragon X60 sind bis zu 7,5 GBit/s im Down­load via 5G möglich. LTE, Dual-Band-WLAN, Wi-Fi 6 + 6e, Blue­tooth 5.2, NFC, GPS und ein unter dem Display verbauter Finger­abdruck­sensor werden eben­falls geboten. Um ange­schlos­senes Gaming-Zubehör und das Aufladen zugleich zu bewerk­stel­ligen, wurden zwei USB-Ports verbaut. Seit­lich gibt es USB Typ C 3.1 und unten USB Typ C 2.0. Ein tradi­tio­neller Kopf­hörer­anschluss und Stereo-Laut­spre­cher sind inte­griert. Der Karten­schacht fasst zwei SIM-Karten, nimmt aber keine microSD-Karte zur Spei­cher­erwei­terung auf.

Die Unter­schiede der Ausfüh­rungen

Das ROG Phone 5 Ultimate

Asus Das Stan­dard­modell ROG Phone 5 besitzt entgegen seiner höher­prei­sigen Geschwister kein rück­sei­tiges Info-Display. Statt­dessen erhalten Mobile-Gamer eine konfi­gurier­bare RGB-Beleuch­tung. Das ROG Phone 5 Pro hat ein farbiges ROG-Vision-Display (PMOLED) an der Rück­seite, beim Ulti­mate ist die Anzeige mono­chrom. Die Zweit­bild­schirme stellen Benach­rich­tigungen und persön­liche Anima­tionen dar. Als zusätz­liche Einga­beme­thoden verfügt das ROG Phone 5 über seit­liche Ultra­schall­sen­soren. Bei ROG Phone 5 Pro und ROG Phone 5 Ultra finden außerdem rück­sei­tige Touch-Schul­ter­tasten Verwen­dung. AeroActive Cooler 5

Asus Die verfüg­baren Spei­cher­optionen vari­ieren je nach Modell. Das ROG Phone 5 wird mit 128 GB Flash und 8 GB RAM, 256 GB Flash und 12 GB RAM sowie 256 GB Flash und 16 GB RAM ange­boten. ROG Phone 5 Pro und ROG Phone 5 Ulti­mate kommen jeweils mit 512 GB Flash daher. Während die Pro-Ausgabe 16 GB RAM hat, sind es bei der Ultra-Ausgabe 18 GB RAM. Im Liefer­umfang von Pro und Ulti­mate ist der ansteck­bare Lüfter AeroActive Cooler 5 enthalten.

Preis und Verfüg­bar­keit des ROG Phone 5

Ab sofort ist die Stan­dard­vari­ante ROG Phone 5 erhält­lich. Mit 128 GB Flash und 8 GB RAM kostet es 799 Euro, mit 256 GB Flash und 12 GB RAM 899 Euro und mit 256 GB Flash und 16 GB RAM schließ­lich 999 Euro. Als Farben stehen Phantom Black und Storm Weiß zur Auswahl. Das ROG Phone 5 Pro ist bislang nicht im deut­schen Online­shop von Asus gelistet, was sich aber demnächst ändern dürfte. Für dieses Exem­plar fallen 1199 Euro an. Die Verfüg­bar­keit für das schwarze Handy wird mit April ange­geben. Das Asus ROG Phone 5 Ulti­mate schlägt mit 1299 Euro zu Buche, kommt im Mai in der Farbe Weiß in den Handel und hat eine stark limi­tierte Stück­zahl.