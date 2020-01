Asus ExpertBook B9: Notebook wiegt nur 870 Gramm

Asus hat auf der CES in Las Vegas mit dem ExpertBook B9 ein beson­ders leichtes Windows-10-Note­book vorge­stellt. Ab Früh­jahr soll das Gerät auch in Europa verkauft werden.

Asus zeigt auf der Consumer Elec­tronics Show (CES) in Las Vegas unter anderem ein Windows-10-Note­book, das mit seinen 870 Gramm leichter als manches Tablet ist. Im kurzen Hands-On im Show­room des Herstel­lers hinter­ließ das Leicht­gewicht einen wertigen Eindruck.

Das Asus ExpertBook B9, wie sich der Bolide nennt, ist 320 mal 203 mal 14,9 Milli­meter groß. Das Note­book basiert auf einem Intel Core i7-10510-Prozessor. Diesem stehen 16 GB Arbeits­spei­cher zur Seite. Für Betriebs­system, Anwen­dungen und Daten stehen 2 TB SSD-Spei­cher zur Verfü­gung.



Das Display hat eine Diago­nale von 14 Zoll und bietet Full-HD-Auflö­sung. Der Bolide unter­stützt Windows Hello bzw. die sichere Anmel­dung über eine inte­grierte Infrarot-Kamera. Der Hersteller verspricht zudem eine Akku­lauf­zeit von bis zu 24 Stunden. Um diesen Spit­zenwert zu errei­chen, muss der Anwender den optional erhält­lichen 66-Watt-Akku verwenden, der das Gesamt­gewicht des Rech­ners auf knapp 1 Kilo­gramm anhebt.

In Asien ist das Asus ExpertBook B9 bereits erhält­lich. Die Markt­einfüh­rung in Europa und Nord­amerika ist für das Früh­jahr geplant. Je nach Ausstat­tung soll das Note­book zwischen 1399 und 1599 US-Dollar kosten. Der Euro-Preis war noch nicht in Erfah­rung zu bringen.



Chrome­book Flip C436 kommt im Früh­jahr

Während Google Chrome­books in Nord­amerika durchaus erfolg­reich sind, lässt der Erfolg in Deutsch­land noch auf sich warten. Aller­dings wurden in der Vergan­genheit viele, vor allem höher­wertige Geräte in Mittel­europa erst gar nicht auf den Markt gebracht. Ob das beim Chrome­book Flip C436 von Asus anders sein wird, ist noch nicht bekannt.



In den USA soll das Gerät ab März erhält­lich sein. Den Verkaufs­preis konnten die Mitar­beiter im Show­room von Asus noch nicht nennen. Das Chrome­book ist 320 mal 205 mal 13,8 Milli­meter groß und wiegt 1,1 Kilo­gramm. Es gehört damit zu den elegan­teren Note­books mit ChromeOS Das Chrome­book Flip C436 verfügt über ein 14 Zoll großes Full-HD-Display. Es basiert auf dem Intel-Core-i7-10510U-Prozessor, der auf 16 GB Arbeits­spei­cher zurück­greifen kann. Intern stehen 512 GB Spei­cher­platz zur Verfü­gung. Für die Bedie­nung steht als Beson­derheit ein als Asus Pen bezeich­neter Stylus zur Verfü­gung. Über einen Finger­abdruck-Sensor ist der sichere Login möglich. Für den guten Ton sollen Harman-Kardon-zerti­fizierte Laut­spre­cher sorgen.