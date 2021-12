Sat-TV: Astra HD+ kommt per App auf Fernseher

HD+ auf einem kompatiblen TV von Sony

Bild: Sony Wer eine Sat-Schüssel besitzt, kommt nun - wie bereits ange­kün­digt - leichter an das HD-Plus-Programm­angebot (HD+) des Satel­liten­betrei­bers Astra. Und zwar über TV-Apps. Pana­sonic, Philips, Samsung, Sony und weitere Hersteller haben viele aktu­elle Fern­seher­modelle per Firm­ware-Update um eine entspre­chende Anwen­dung zum Empfang von HD+ Sat ergänzt.

Neuge­räte werden oft gleich ohnehin mit dieser App ausge­lie­fert. Dann ist zum Empfang nur noch ein Sat-Receiver notwendig, der aber neben einem Kabel-Receiver eigent­lich in allen neueren TV-Geräten inte­griert ist.

Reiner Inter­net­emp­fang möglich

Pana­sonic geht bereits noch einen Schritt weiter und ermög­licht per App in den meisten TV-Modellen ab Jahr­gang 2021 sogar den Empfang von HD+ IP ganz ohne Sat-Empfänger. Die Signale kommen statt­dessen übers Internet.

Deshalb sind über HD+ IP auch soge­nannte Komfort­funk­tionen wie der Neustart von laufenden Sendungen, der Zugriff auf viele Media­theken sowie erwei­terte Such­funk­tionen möglich. Hängt der Fern­seher am Internet, was ja die Regel ist, sind diese Komfort­funk­tionen aber auch beim Empfang via HD+ Sat verfügbar. HD+ auf einem kompatiblen TV von Sony

Kompa­tible TV-Modelle abfragen

Als Mindest­geschwin­dig­keit der Inter­net­lei­tung für HD+ IP gibt Astra 6 MBit/s an, empfiehlt aber besser 16 MBit/s. Welche TV-Modelle HD Plus IP unter­stützen, lässt sich auf der Astra-Produkt­seite abfragen. Glei­ches gilt für TV-Modelle mit Unter­stüt­zung für HD+ Sat.

Das Abo kostet sowohl für HD+ Sat als auch für HD+ IP 6 Euro monat­lich oder einmalig 75 Euro für ein ganzes Jahr. Es umfasst 26 private HD- und drei UHD-Sender. Hinzu kommen 50 öffent­lich-recht­liche HD-Programme.

Wer nur diese 50 freien empfang­baren HD-Programme haben und nichts bezahlen möchte, braucht in jedem Fall auch weiterhin eine Schüssel sowie einen im TV einge­bauten oder externen Sat-Receiver (DVB-S). Die TV-Apps und Komfort­funk­tionen können nur zahlende HD-Plus-Kunden nutzen.

HD+ ToGo nennt sich übri­gens ein Streaming­dienst, den HD+ Ende September für Smart­phone und Tablet gestartet hat. Mehr als 50 TV-Programme sollen auf der Platt­form verfügbar sein.