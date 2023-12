Ohne Aufpreis: Inhalte von ARD Plus bei waipu.tv

Das nicht unum­strit­tene, kosten­pflich­tige Angebot ARD Plus ist ab sofort auch bei waipu.tv verfügbar, aller­dings nicht als Komplett­angebot. Wir erklären, was es zu sehen gibt.

Der nicht unum­strit­tene, kosten­pflich­tige Strea­ming­dienst ARD Plus und die Online-TV-Platt­form waipu.tv haben eine Content-Koope­ration verein­bart. Ab sofort bekommen waipu.tv-Nutzer mit Perfect-Plus-Paket und Pay-TV-Option ARD-Produk­tionen aus 70 Jahren Fern­seh­geschichte ohne Mehr­kosten. Diese würden monat­lich mit weiteren Inhalten bestückt, teilt waipu.tv heute mit.

Krimi­klas­siker bei waipu.tv

ARD Plus auf weiterer Plattform

Bild: ARD Plus Aller­dings ist - im Vergleich zu anderen Platt­formen - nicht das Komplett­angebot von ARD Plus auf waipu.tv zu sehen, sondern ledig­lich der neue Krimi­klas­siker-Channel. Dieser bietet per Video-on-Demand ausge­wählte Krimi-Kult­serien der ARD-Geschichte wie "Der Fahnder", "Hafen­polizei", "Heiter bis tödlich" oder die Kluftinger-Krimis aus der Donners­tags­krimi-Reihe.

Das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv besteht inzwi­schen aus über 260 Kanälen. Darin enthalten sind 67 Pay-TV-Sender, auf denen Abon­nenten unzäh­lige Filme, Serien und Shows erleben können - entweder per Strea­ming oder per Abruf.

Das bietet ARD Plus

Bei ARD Plus handelt es sich um Inhalte, die aus recht­lichen Gründen nicht mehr in der ARD-Media­thek gezeigt werden können. ARD Plus ist kein klas­sisches öffent­lich-recht­liches, sondern ein privates Angebot. Es wird betrieben von der ARD Plus GmbH. Bisher ist ARD Plus als Kanal von Amazon Prime, Apple TV+ und für alle Kunden von MagentaTV verfügbar. Außerdem sind ARD-Plus-Inhalte im Bord­kino der Deut­schen Bahn enthalten und Teil des blue-Play-Abos von Swisscom in der Schweiz. Seit Ende 2022 ist ARD Plus auch als eigen­stän­diges Strea­ming­angebot hier erhält­lich. Das Komplett-Angebot kostet 4,99 Euro im Monat. Das Abo kann 14 Tage getestet werden und ist monat­lich kündbar

. Schon öfter haben Medi­enpo­litiker Kritik an Bezahlange­boten von ARD und ZDF geübt. ARD Plus und ZDF Select gehörten auf den Prüf­stand.