ARD & ZDF sollen gemeinsame Mediathek bekommen

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm will gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF. Der ARD-Vorsit­zende Ulrich Wilhelm will die öffent­lich-recht­li­chen Media­theken von ARD und ZDF eng mitein­ander verzahnen. Die ARD könne sich hier viel vorstellen, sagte Wilhelm in einem Inter­view des Medi­en­ma­ga­zins "jour­na­list" (Mai-Ausgabe). "Was mit dem ZDF schnell Konsens sein dürfte, ist, dass wir unsere Media­theken vernetzen, bis hin zu gemein­samen Such­funk­tionen oder zum gemein­samen Log-In."

Die Gespräche mit dem ZDF zu den Einzel­heiten liefen noch, sagte Wilhelm. Der Inten­dant des Baye­ri­schen Rund­funks (BR) sprach sich auch für gemein­same Ange­bote der Öffent­lich-Recht­li­chen auf den Feldern Wissen, Kultur, Kinder und Sport aus.

Wilhelm spricht sich auch für Super-Media­thek aus

Schon länger arbeiten Fern­seh­sender an Modellen, um den US-Multis wie Netflix oder Amazon Prime Paroli zu bieten. Bereits im vergan­genen Jahr hat Wilhelm eine deut­sche Super-Media­thek ange­regt, an der sich neben den öffent­lich-recht­li­chen auch private Rund­funk­sender und Verlage betei­ligen können. Damit stieß er auf breite Zustim­mung beiu allen Markt­part­nern.

Bisher haben nicht nur ARD und ZDF keine gemein­same Media­thek. Bei den Landes­rund­funk­an­stalten der ARD gibt es außerdem jeweils eigene Media­theken und weitere zum Beispiel für eben­falls öffent­lich-recht­liche Sender wie Arte und 3sat. Eine solche Super-Media­thek, wie der ARD-Vorsit­zende sie ins Spiel gebracht hat, könnte auch ein Gegen­ge­wicht zu Face­book sein. Das soziale Netz­werk setze auch auf jour­na­lis­ti­sche Inhalte und nehme Medien zuneh­mend Anteile am Werbe­markt ab.

Private haben bereits Fakten geschaffen

Die Privaten haben hier bereits Fakten geschaffen: Alle Sendungen der Free-TV-Sender von ProSie­benSat.1 und Disco­very gibt es in der Sender über­grei­fenden Media­thek 7tv. Über 400 TV-Sendungen von RTL, VOX, RTL II, NITRO und anderen Sendern der Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land sind bei TVNOW zu sehen.

