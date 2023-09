Fußball: Länderspiele weiter bei ARD & ZDF

Auch in den kommenden Jahren dürfen ARD und ZDF Spiele der deut­schen Fußball-Natio­nal­mann­schaften live über­tragen - sowohl der Frauen als auch der Männer. Nachdem SportA, die gemein­same Sport­rechte-Agentur der öffent­lich-recht­lichen Sender, sich mit dem DFB über den Erwerb von exklu­siven Medi­enrechten an sämt­lichen Länder­spielen der Frauen bis ins Jahr 2027 verstän­digt hatte, einigte sich SportA für ARD und ZDF nun mit der UEFA auf den Erwerb von exklu­siven Medi­enrechten an Länder­spielen der Männer bis ins Jahr 2028.

Alle Begeg­nungen der Frauen und 30 der Männer

ARD und ZDF dürfen weiter Fußball-Länderspiele live übertragen

picture alliance/Silas Stein/dpa Für alle Länder­spiele der DFB-Frauen im Zeit­raum 2023 bis 2027 haben ARD und ZDF sämt­liche exklu­siven Live-Über­tra­gungs­rechte erworben. Das Rech­tepaket umfasst die Spiele der neuen UEFA Nations League der Frauen sowie die Quali­fika­tions- und Vorbe­rei­tungs­spiele für die UEFA EURO 2025 und die FIFA-Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2027. Die erwor­benen Rechte können live und in Nach­ver­wer­tung sowie tech­nolo­gie­neu­tral für alle Verbrei­tungs­wege genutzt werden.

Die Verein­barung mit der UEFA zu Länder­spielen der DFB-Männer beinhaltet insge­samt 30 Spiele. Dazu zählen Begeg­nungen der UEFA Nations League sowie Vorbe­rei­tungs- und Quali­fika­tions­spiele für die UEFA EURO 2024, für die FIFA Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2026 und für die UEFA EURO 2028. Die erwor­benen Rechte können eben­falls live und nach­ver­wer­tend sowie tech­nolo­gie­neu­tral für alle Verbrei­tungs­wege genutzt werden.

Die übrigen Partien über­trägt RTL. Der private Sender hatte bereits 2022 mit der UEFA einen umfang­rei­chen Länder­spiel-Deal verein­bart, zu dem Spiele der UEFA Nations League und European Quali­fiers für die WM 2026 und die EM 2028 gehören.

Sender betonen "jour­nalis­tische Qualität"

ARD-Sport­rechte-Inten­dant Tom Buhrow freut sich, dass Länder­spiele der deut­schen Natio­nal­mann­schaft der Frauen und der Männer auch in Zukunft in der ARD und dem ZDF zu sehen sein werden. "Unser Publikum kann sich darauf verlassen, dass wir die Sport­ereig­nisse wie gewohnt jour­nalis­tisch begleiten."

ZDF-Inten­dant Dr. Norbert Himmler, ergänzt: "Über die EM 2024 hinaus können wir unseren Zuschaue­rinnen und Zuschauern nun signa­lisieren: Spiele der deut­schen Natio­nal­mann­schaften, Männer wie Frauen, sind auch in den kommenden Jahren weiter verläss­lich bei ARD und ZDF präsent. Wir freuen uns auf die Über­tra­gungen der Spiele und werden unserem Publikum in gewohnt hoher jour­nalis­tischer Qualität ein viel­fäl­tiges Programm mit Live-Spielen, Analysen und inter­essanten Gesprä­chen bieten."

Bei der Fußball-EM im kommenden Jahr teilen sich ARD, ZDF und RTL die Rechte.