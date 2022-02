"Breaking News": tagesschau24 soll deutsches CNN werden

tagesschau24 soll echtes News-TV werden

Quelle: ARD, Screenshot: Michael Fuhr Die ARD will ihr Infor­mati­ons­angebot ausbauen und setzt dabei auf die Tages­schau als bedeu­tendste und stärkste Nach­rich­ten­marke. Die Inten­danten verstän­digten sich bei ihren Bera­tungen in Berlin darauf, den digi­talen Nach­rich­ten­kanal tages­schau24 in diesem Sinne weiter­zuent­wickeln.

Erste Adresse bei "Brea­king News"

Quelle: ARD, Screenshot: Michael Fuhr Dieser soll - vor allem in natio­nalen und inter­natio­nalen Brea­king News-Lagen - erste Adresse für die konti­nuier­liche Versor­gung mit aktu­eller Infor­mation werden. Finan­zieren und orga­nisieren will die ARD das Vorhaben durch Umschich­tung und das Nutzen von Syner­gien mit allen Landes­rund­funk­anstalten und dem NDR-Infor­mati­ons­haus in Hamburg-Lokstedt, in dem cross­medial Nach­richten und die ARD-Info­nacht produ­ziert werden.

"tages­schau24 wird das Schau­fenster der regio­nalen, natio­nalen und inter­natio­nalen Infor­mati­ons­kom­petenz der ARD", betont Patricia Schle­singer, ARD-Vorsit­zende. "Der Ausbau von tages­schau24 ist eine Inves­tition in die Zukunft, denn damit stärken wir die Infor­mati­ons­kom­petenz und Legi­tima­tion der gesamten ARD. Wir stützen uns auf ein regional und inter­national konkur­renzlos dichtes Korre­spon­den­ten­netz, fach­lich exzel­lente Kompe­tenz­zen­tren und die größte Nach­rich­ten­zen­trale Deutsch­lands."

Joachim Knuth, Inten­dant des für ARD aktuell feder­füh­renden NDR, ergänzt: "Millionen von Menschen vertrauen täglich der Marke tages­schau - im Fern­sehen, im Netz und in Social Media. Sie steht wie keine andere für geprüfte und verläss­liche Infor­mationen". In Zeiten der digi­talen Medi­ennut­zung steige die Bedeu­tung von Bewegt­bild bei der Vermitt­lung von jour­nalis­tischen Inhalten. "Mit der Stär­kung von tages­schau24 durch das Bündeln von vorhan­denen Ressourcen am Infor­mati­ons­standort Hamburg und in der ganzen ARD werden wir die Menschen linear und digital noch umfas­sender infor­mieren."

Digi­tale Trans­for­mation stärken

Der Live­stream von tages­schau24 findet auch auf tagesschau.de, in der tages­schau-App und in der ARD Media­thek Verbrei­tung. Mit dem Ausbau von tages­schau24 beschleu­nige die ARD die digi­tale Trans­for­mation ihrer Ange­bote und komme damit auch dem Infor­mati­ons­bedürfnis der jüngeren Ziel­gruppen im Netz und in mobiler Nutzung nach, so der Sender­ver­bund.

In der neuen Ausrich­tung erwei­tere tages­schau24 zudem die Live-Beglei­tung von außer­ordent­lichen Ereig­nis­lagen, zusammen mit einer durch­gän­gigen Versor­gung mit aktu­ellen Nach­richten aus Deutsch­land und der Welt. Der Kanal tages­schau24 soll dabei auch aktu­elle Lagen unter­halb der Aufgreif­schwelle des "Ersten" abbilden. Nach­richten aus den Regionen der einzelnen Bundes­länder würden so auch national eine größere Verbrei­tung erfahren.

Enge Verzah­nung

Vorge­sehen sei eine engere Verzah­nung mit den Regional-, Inlands- und Auslands­kor­respon­denten der ARD für Fern­sehen und Hörfunk, den Infowellen des Hörfunks und der von 22 bis 6 Uhr durch­gehend live mode­rierten ARD-Info­nacht vom NDR in Hamburg. Zusätz­lich sollen Kompe­tenz­zen­tren wie das ARD-Haupt­stadt­studio in Berlin, die Wirt­schafts­redak­tion in Frank­furt, das Bildungs- und Wissensportal in München, das Kultur­portal in Weimar und die Sport­schau in Köln hinter­grün­dige Analysen liefern und sach­kun­dige Gesprächs­partner stellen.

Der Ereig­nis­kanal Phoenix bleibe das komple­men­täre Angebot und die Heimat für plan­bare Aktua­lität mit dem Fokus der Live-Verbrei­tung von poli­tischen Ereig­nissen wie Bundes­tags­bera­tungen oder Partei­tagen, begleitet von Hinter­grund­bericht­erstat­tung und Einord­nung, für Themen­schwer­punkte, Doku­men­tationen und poli­tischen Talk.

