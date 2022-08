TV-Programme: ARD informiert über SD-Abschaltung

Die ARD schaltet noch in diesem Jahr vier TV-Programme in SD-Qualität ab. Schon ab Mitte September will der Sender­ver­bund darüber direkt auf dem Fern­seh­schirm infor­mieren.

Bereits vor einigen Monaten hatte die ARD ange­kün­digt, demnächst auf die Ausstrah­lung von vier Fern­seh­pro­grammen in Stan­dard-Auflö­sung über das Astra-Satel­liten­system auf der Orbit­posi­tion 19,2° Ost zu verzichten. Noch in diesem Jahr wird die SD-Verbrei­tung der Sender One, tages­schau24, phoenix und Arte beendet. In HD sind die Programme wie bisher zu empfangen.

Für Zuschauer, die die genannten Programme bereits in hoch­auf­lösender Qualität empfangen, ändert sich nichts. Ob das in der Praxis der Fall ist, kann jeder Nutzer leicht fest­stellen: Wird das in der Regel am Bild­schirm­rand einge­blen­dete Sender-Logo um dem Schriftzug "HD" ergänzt ange­zeigt, so wird bereits das hoch­auf­lösende Signal empfangen. Ist das nicht der Fall, dann besteht Hand­lungs­bedarf. ARD schaltet in SD ab

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Denkbar wäre, dass der Nutzer zwar einen HD-taug­lichen Fern­seher oder Receiver besitzt, bislang aber nur das SD-Signal genutzt hat. In diesen Fällen sollten die hoch­auf­lösenden Kanäle spätes­tens nach einem Sender­such­lauf eben­falls zu empfangen sein. Ein älterer Fern­seher oder Receiver empfängt viel­leicht nur die Programme in Stan­dard-Auflö­sung. In diesem Fall muss ein neues Empfangs­gerät ange­schafft werden.

Abschalt-Info direkt auf dem TV-Schirm

Um zu verhin­dern, dass poten­zielle Zuschauer von der SD-Abschal­tung von One, tages­schau24, phoenix und Arte über­rascht werden, will die ARD einem Bericht des Online­maga­zins Infosat zufolge ab 15. September mit Lauf­bän­dern auf den betrof­fenen Kanälen infor­mieren. Diese werden darauf hinweisen, dass das Programm auf dem genutzten Sende­platz demnächst nicht mehr zu sehen sein wird.

Zum 15. November erfolgt dem Bericht zufolge noch keine "harte" Abschal­tung. Statt­dessen werden in die Programme Einblen­dungen inte­griert, die auf das bevor­ste­hende Ende des genutzten Verbrei­tungs­wegs hinweisen. Noch vor Weih­nachten soll die endgül­tige Abschal­tung von One, tages­schau24, phoenix und Arte in Stan­dard-Qualität erfolgen.

Die hoch­auf­lösende Verbrei­tung (HD) wird somit immer mehr zum Stan­dard bei der TV-Abstrah­lung - zumin­dest bei den öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten. Bei privaten Programm­anbie­tern wie RTL und ntv, Sat.1 und ProSieben ist die Beson­der­heit zu beachten, dass die Verbrei­tung nur in SD-Qualität unver­schlüs­selt erfolgt.

Die HD-Signale sind nur gegen Zusatz­gebühren zu empfangen. Das sind Kosten, die viele Verbrau­cher nicht tragen möchten, weswegen sie sich darauf beschränken, Privat­sender in Stan­dard-Auflö­sung zu sehen. Würden die Veran­stalter in SD abschalten, müssten sie den Verlust zahl­rei­cher Zuschauer befürchten.

In einer weiteren Meldung haben wir über die Einstel­lung der eigenen Media­thek des Baye­rischen Rund­funks berichtet.