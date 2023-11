Bundesliga und DFB-Pokal: Diese Spiele laufen im Free-TV

Ein langer DFB-Pokal-Abend wartet am 5. Dezember auf die Zuschauer in der ARD (Das Erste) und in der ARD Media­thek, denn die Öffent­lich-Recht­lichen über­tragen gleich zwei Achtel­final-Begeg­nungen hinter­ein­ander. Ab 17.40 Uhr geht es los, live vom Betzen­berg zeigt die ARD das Spiel 1. FC Kaisers­lau­tern - 1. FC Nürn­berg (Anstoß 18 Uhr). Wird der Siegeszug der "Roten Teufel" auch im Achtel­finale weiter­gehen? Mit dem 1. FC Nürn­berg wartet auf jeden Fall ein eben­bür­tiger Gegner im Duell der Zweit­ligisten. Das letzte Aufein­ander­treffen der beiden Mann­schaften im Pokal endete übri­gens in der 2. Runde 2019/20 mit 6:5 für Kaisers­lau­tern nach Elfme­ter­schießen.

Nach der Tages­schau folgt ab 20.15 Uhr die zweite DFB-Pokal-Über­tra­gung des Abends: Borussia Mönchen­glad­bach trifft auf den VfL Wolfs­burg, damit sind in dieser Begeg­nung zwei Bundes­ligisten unter sich. Die Borussia hat Heim­recht, aller­dings hat der VfL in der 2. DFB-Pokal-Runde schon den Titel­ver­tei­diger RB Leipzig aus dem Wett­bewerb geworfen. Das letzte Mal war Borussia Mönchen­glad­bach im DFB-Pokal in der Saison 1994/95 erfolg­reich. Gegner im Finale damals: der VfL Wolfs­burg, der sich am Ende mit 0:3 geschlagen geben musste. Alex­ander Bommes mode­riert, unter­stützt von Experte Bastian Schwein­steiger. Vier DFB-Pokal- und Bundesliga-Spiele laufen im Free-TV

Fotos: complize | m.martins-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Im Anschluss an die Lives­piel-Über­tra­gungen zeigt die ARD ab zirka 22.55 Uhr außerdem die Zusam­men­fas­sungen der anderen beiden DFB-Pokal-Begeg­nungen des Tages: FC 08 Homburg - FC St. Pauli sowie 1. FC Magde­burg - Fortuna Düssel­dorf.

Zwei Bundes­liga-Spiele im Free-TV bei Sat.1

Zuschauer können sich auch auf zwei Bundes­liga-Begeg­nungen im Free-TV freuen, nachdem die Deut­sche Fußball Liga (DFL) die Spiel-Anset­zungen zum Jahres­wechsel in der Bundes­liga bekannt gegeben hat. So wird laut dem Sport­magazin "Kicker" am Sonntag, 17. Dezember, das Spiel Bayern München – VfB Stutt­gart (Anpfiff: 19.30 Uhr) neben der kosten­pflich­tigen Ausstrah­lung bei DAZN auch im Free-TV beim Privat­sender Sat.1 sowie im Strea­ming bei ran.de live über­tragen. Es handelt sich um das Spit­zen­spiel des 15. Spiel­tags.

Wieder aufge­nommen wird der Spiel­betrieb dann am Freitag, 12. Januar 2024, mit dem 17. und damit vorletzten Spieltag der Hinrunde. Hier läuft die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffen­heim. Tradi­tio­nell wird auch der Auftakt in das neue Kalen­der­jahr neben DAZN auch von Sat.1 gezeigt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Der Privat­sender darf insge­samt drei Parteien pro Saison im Free-TV über­tragen. Dieses Kontin­gent hat Sat.1 damit erschöpft.

Sams­tag­nach­mit­tags hat Sky um 15.30 Uhr ein Problem: Über unzäh­lige ille­gale Streams werden die Spiele der Fußball-Bundes­liga über­tragen. Inner­halb der Spiel­zeit ist es nahezu unmög­lich, die Verbrei­tung zu unter­binden. Das soll sich ändern.