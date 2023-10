Historische Ton-Dokumente: ARD Retro in Audiothek

Die ARD stellt ab sofort histo­rische Radio-Mitschnitte per Strea­ming in der Audio­thek zur Verfü­gung: ARD Retro ist offi­ziell gestartet

An diesem Sonntag, 29. Oktober, feiert das Radio seinen 100. Geburtstag. Bereits zwei Tage zuvor fand der UNESCO Welttag des Audio­visu­ellen Erbes statt. Aus diesem Anlass ging ein neues Angebot der ARD in den Regel­betrieb: ARD Retro in der ARD Audio­thek. Nach einjäh­riger Pilot­phase stellen nun alle Landes­rund­funk­anstalten der ARD ausge­wählte histo­rische Tondo­kumente aus der Zeit vor 1966 online. Inter­essierte bekommen einen Einblick, wie Radio früher klang.

Rund­funk­archive halfen mit

ARD Retro Audio ist am Netz

Bildquelle: Deutschlandradio, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Um den Brust­umfang ging es im August 1957 bei einem außer­gewöhn­lichen Wett­bewerb in Berlin: Sechs Männer traten bei den Mister-Wahlen um die brei­teste Brust an. Es gewann ein massiver Ex-Boxer mit einer Brust­weite von 156 Zenti­meter. Neben Ehre und Applaus gab es damals 50 Mark Preis­geld und einen Bericht im RIAS.

Es ist den betei­ligten Rund­funk­archiven zu verdanken, dass die Welt von diesem Ereignis noch Kenntnis hat. Vor einem Jahr stellten im Rahmen eines Pilot­ver­suchs Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb), Saar­län­discher Rund­funk (SR), Südwest­rund­funk (SWR), Deutsch­land­radio und Deut­sches Rund­funk­archiv (DRA) bereits beson­ders inter­essante Audio-Doku­mente aus ihren Archiv­beständen dauer­haft in der ARD Audio­thek online. Nun stoßen nun die verblie­benen Rund­funk­anstalten mit zunächst etwa 400 weiteren histo­rischen Radio­bei­trägen aus ihren Archiven dazu. Aus dem Pilot­pro­jekt wird damit ein regu­läres ARD-Angebot.

In den Rund­funk­archiven der ARD Medi­enhäuser lagern riesige Menge histo­rischen Mate­rials. Die ARD Audio­thek-Rubrik Retro stellt in einem ersten Schritt Beiträge und Inter­views aus der Zeit vor Ende 1965 zur Verfü­gung. Die histo­rischen Tondo­kumente müssen nicht, wie aktu­elle Sendungen, nach einer gewissen Zeit wieder aus dem digi­talen Angebot der ARD verschwinden, sondern bleiben dauer­haft verfügbar. Konti­nuier­lich würden laut ARD neue hinzu­kommen.

Auch Doku­mente aus dem Staats­rund­funk der DDR online

Die neu einge­stellten Doku­mente erlauben Einblicke in Geschichte, Politik und Alltags­leben der jungen Bundes­repu­blik - vervoll­stän­digt durch Tondo­kumente aus den Archiven des eins­tigen staat­lichen Rund­funks der DDR, die bereits seit der Pilot­phase des Projektes online verfügbar sind.

Neben der origi­nellen Berliner Mister-Wahl finden sich etwa Repor­tagen von der Trüm­mer­besei­tigung in der im Krieg weit­gehend zerstörten Hanse­stadt Bremen, Berichte vom Bau der Hamburger U-Bahn oder dem Unter­gang der Vier­mast­bark "Pamir" im September 1957. Einen beson­deren Teil der Archiv-Doku­mente stellen die Inter­views dar, mal mit Promi­nenten wie dem großen baye­rischen Komiker Karl Valentin, mal mit nur kurz­zeitig Bekannten wie dem ersten Lotto­mil­lionär der Bundes­repu­blik, einem jungen Bauar­beiter aus Aachen.

