Sender-Aus: ARD entscheidet bis Jahresende

Die ARD plant den Umbau, dabei soll ein TV-Sender ins Internet abwan­dern und nur noch im Rahmen der ARD-Media­thek, also non-linear, verbreitet werden.

Entschei­dung fällt bis Jahres­ende

Die ARD will bis Jahres­ende entscheiden, welchen linearen Fern­seh­sender sie im Zuge ihres Spar­kurses einstellen will. "Tatsäch­lich gibt es noch keine finale Entschei­dung. Die ARD wird einen linearen Kanal ins Digi­tale über­führen. Das Ganze ist ein kompli­zierter juris­tischer Prozess, in dem teil­weise Staats­ver­träge betroffen sind", sagte eine ARD-Spre­cherin gegen­über dem Bran­chen­dienst Cable­vision Europe.

"Der Dritte Medi­enän­derungs­staats­ver­trag, der die Flexi­bili­sie­rung erlaubt, ist gerade erst in Kraft getreten. Wir haben vor Ende des Jahres ein Ergebnis und werden darüber entspre­chend infor­mieren." Zur Frage, ob der betrof­fene Sender dann noch 2023 oder erst 2024 einge­stellt wird, wollte sich die ARD-Spre­cherin laut dem Bran­chen­dienst nicht äußern: "Sobald fest­steht, welcher Kanal flexi­bili­siert wird, geht es an die Umset­zung. Ein Zeit­punkt steht noch nicht fest."

Wird das ARD-Programm "One" digital eingestellt?

Quelle: ARD, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Zuvor hatte der ARD-Vorsit­zende Kai Gniffke im Januar 2023 bei einer Anhö­rung zum Medi­enän­derungs­staats­ver­trag im säch­sischen Landtag ange­kün­digt, dass man bis Jahres­ende einen linearen Sender einstellen werde.

Insider: "One" wird es treffen

Die ARD betreibt die Spar­ten­kanäle tages­schau24 (Feder­füh­rung beim NDR), den Bildungs­kanal ARD-alpha (beim BR ange­sie­delt), und den Sender One (Verant­wor­tung beim WDR). Insider gehen davon aus, dass "One" als linearer Kanal einge­stellt wird und seine Inhalte künftig in den Media­theken, bei YouTube und auf anderen non-linearen Platt­formen ausge­spielt werden sollen. Gründe gäbe es dafür mehrere: Einer­seits wendet sich das Programm an ein jüngeres, digital-affines Publikum, ande­rer­seits gibt es, im Vergleich etwa zu tages­schau24, keinen tages­aktu­ellen Bezug und nur fiktio­nales Mate­rial wie Spiel­filme, Dokus oder Serien, sodass man One ohne weiteres auch ausschließ­lich per Abruf ohne lineare Verbrei­tung anbieten könnte.

Verla­gerung von Nach­rich­ten­radio ins Internet wohl vom Tisch

Vom Tisch sein sollte dagegen, dass der Südwest­rund­funk sein vorwie­gend über DAB+ ausge­strahltes Nach­rich­ten­radio SWR Aktuell eben­falls ins Internet verla­gert und nur noch auf Abruf anbietet. Das Programm soll laut Infor­mationen von teltarif.de im Rahmen einer Koope­ration mit dem Hessi­schen Rund­funk und dessen News-Welle "hr-info" auch als lineares Angebot fort­geführt werden.

Gene­rell wollen die ARD-Anstalten im Hörfunk künftig enger zusam­men­rücken und beim Programm mehr koope­rieren.