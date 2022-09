Podcast: Das sind die Technik-Trends auf der IFA 2022

Erst­mals nach der Corona-Pause findet die IFA wieder in Berlin statt. Obwohl einige namhafte Aussteller fehlen, sind die meisten Messe­hallen besetzt. Wir haben uns auf der Messe umge­sehen. In der aktu­ellen Podcast-Ausgabe gibt es einen Über­blick zu einer kleinen Auswahl an Neuheiten, die uns beim Messe­besuch aufge­fallen sind. Das sind die Technik-Trends auf der IFA

Darüber spre­chen wir heute

Während Mannes­mann Mobil­funk Anfang der 90er Jahre die IFA als passende Gele­gen­heit genutzt hat, poten­ziellen Kunden vor dem Netz­start vorzu­führen, wie das D2-Netz funk­tio­niert, sucht man 1&1 als aktu­ellen Neuein­steiger unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern auf der IFA 2022 vergeb­lich. Auch die Deut­sche Telekom und Voda­fone sind nicht vor Ort, dafür aber o2.

Die ARD präsen­tiert vornehm­lich ihre TV-Ange­bote, aber auch das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ im Rahmen eines groß­zügig ange­legten Messe­stands. Auch private Fern­seh­ver­anstalter suchen auf der IFA den Kontakt zu ihrem poten­ziellen Publikum, wie wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de berichten.

Über Smart-TV-Geräte mit Fire-TV-Betriebs­system haben wir bereits berichtet. Auf der IFA zeigt mit Nokia ein weiterer Hersteller solche Geräte. AVM hat Neuheiten auf Lager und auch neue Smart­phones kann das inter­essierte Publikum noch bis Diens­tag­abend auf dem Messe­gelände unter dem Berliner Funk­turm bestaunen.

