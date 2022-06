Das sind die kommenden Highlights in der ARD Mediathek

Die ARD hat jetzt die aktu­ellen Strea­ming-High­lights in der ARD Media­thek ab Ende Juni vorge­stellt. Zuschauer erwarten neue Doku-Reihen, Filme und Serien, die teils exklusiv in der öffent­lich-recht­lichen Media­thek ausge­strahlt werden. Wir liefern einen Über­blick über alles, was Zuschauer in den kommenden Wochen erwartet. Neue Streaming-Highlights in der ARD Mediathek

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Macht auf Zeit, Staffel 2 (Serie, ab 14. Juli)

Die neue Bundes­regie­rung ist noch keine 100 Tage im Amt, als Russ­land in die Ukraine einmar­schiert. Wie führen Lars Kling­beil (SPD), Ricarda Lang (Die Grünen) und Co. das Land, wenn in Europa Krieg herrscht? Miriam Davoud­vandi und Jan Kawelke begleiten die Poli­tiker in ihrem Arbeits­alltag - zwischen Welt­politik und Provinz-Wahl­kampf. Wer kann an eigenen Prin­zipien fest­halten?

Wer ist Ghis­laine Maxwell? (Doku-Reihe, ab 25. Juli 2022)

Im Mittel­punkt einer der größten Skan­dale der Neuzeit steht eine zier­liche, eher unschein­bare Frau: Ghis­laine Maxwell. Sie ist Ex-Part­nerin des verstor­benen US-Multi­mil­lio­närs Jeffrey Epstein und soll als dessen Kupp­lerin und Strip­pen­zie­herin gewirkt haben. Wegen ihrer zentralen Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexu­ellen Miss­brauch von Minder­jäh­rigen wurde Maxwell Ende Dezember 2021 des Sexhan­dels und der Mithilfe zum Miss­brauch Minder­jäh­riger schuldig gespro­chen. Ihr droht nun lebens­lange Haft. Epstein selbst war während seiner Unter­suchungs­haft unter myste­riösen Umständen erhängt in seiner Zelle gefunden worden. Die Doku-Serie beleuchtet erst­mals umfas­send das Leben der Frau, die derzeit in den USA auf die Verkün­dung ihres Straf­maßes in einem Aufsehen erre­genden Prozess wartet. In exklu­siven Inter­views kommen Maxwells Freunde, Lieb­haber, Kollegen, Rivalen und Vertraute zu Wort, von denen sich viele bisher nicht öffent­lich zum Fall geäu­ßert haben.

Lovecut (Film, ab 30. Juni 2022)

In lose mitein­ander verfloch­tenen Episoden erzählt der Film von sechs Teen­agern, die ihre Iden­tität entde­cken. Die stark wirkende Luka hat Ben über Tinder kennen­gelernt und beginnt, ihn regel­mäßig zu treffen. Während sie Probleme hat, eine Bezie­hung mit echten Gefühlen einzu­gehen, hat er, der sich auf Bewäh­rung befindet, Angst davor, wieder ins Gefängnis zu müssen. Momo aus Russ­land hat eine inten­sive Skype-Bezie­hung mit Alex, weiß aber nicht, dass er quer­schnitts­gelähmt ist und im Roll­stuhl sitzt, weshalb Alex persön­liche Treffen bisher vermieden hat. Alex' ältester Bruder Jakob und seine jüngere Freundin Julia kommen auf die Idee, Sexvi­deos aufzu­nehmen und sie dann online zu stellen, in der Hoff­nung, dafür bezahlt zu werden. Als ihnen klar wird, wie viel Geld sie damit tatsäch­lich verdienen könnten, will Julia weiter­machen. Jakob zögert.

Hard Life (Doku-Serie, ab 7. Juli 2022)

Jan lebt auf der Straße, Andrada arbeitet als Prosti­tuierte, Anas will mit Boxen sein Geld verdienen und Daniel hat sein halbes Leben im Knast verbracht - die Doku-Reihe "Hard Life" begleitet außer­gewöhn­liche Menschen in ihrem tägli­chen Struggle. "Arm zu sein, bedeutet nicht, kein Geld zu haben, sondern wer einen schlechten Charakter hat oder einsam ist, der ist arm", sagen sie. In sechs Folgen erzählt "Hard Life" von Armut und Unge­rech­tig­keit: hart, unge­schönt, echt.

Arde Madrid (Serie, ab 12. Juli 2022)

Auf dem Höhe­punkt ihrer Karriere im Jahr 1953 wagte Schau­spie­lerin Ava Gardner das Unfass­bare: Sie siedelte von Holly­wood nach Spanien, wo Diktator Franco herrschte. 15 Jahre lebte sie dort, feierte, tanzte und lebte wie im Rausch. Sie nahm sich Frei­heiten heraus, die der spani­schen Bevöl­kerung des faschis­tischen Regimes verwehrt blieben. Die Mini-Serie "Arde Madrid" beleuchtet die spani­schen Jahre Ava Gard­ners. Ana Marí (Inma Cuesta), Ausbil­derin der Frau­enein­heit Francos, erhält 1961 den Befehl, als Haus­häl­terin bei Ava Gardner (Debi Mazar) zu arbeiten, um sie auszu­spio­nieren. Mit ihrem ausschwei­fenden Lebens­wandel ist die ameri­kani­sche Schau­spie­lerin dem Franco-Regime mehr als suspekt. Zu Ana Marís Tarnung gehört ein vermeint­licher Ehemann, Manolo (Paco León), der den Posten des Chauf­feurs über­nimmt. Dabei könnten Ana Marí und Manolo nicht verschie­dener sein: Sie eine glühende Vereh­rerin Francos, Manolo ein bestens vernetzter Klein­ganove.

Crime Time: Ein Fünf­fach-Mörder auf der Flucht (Doku-Reihe, ab 15. Juli 2022)

Der Deut­sche Norman Volker Franz gehört zu den zehn meist­gesuchten Verbre­chern Europas. Seit 24 Jahren wird welt­weit nach ihm gefahndet. In vier Jahren hat er fünf Menschen getötet und ist zweimal aus Gefäng­nissen ausge­bro­chen. Die Tatorte sind Dort­mund, Hagen, Weimar, Halle (Saale) und Lissabon. In der zwei­tei­ligen Serie "Ein Fünf­fach-Mörder auf der Flucht" schil­dern Staats­anwälte, Polizei- und LKA-Beamte seine Taten.

Techno House Deutsch­land (Serie, ab 29. Juli 2022)

Elek­tro­nische Musik aus Deutsch­land ist welt­weit berühmt. Party­tou­risten aus der ganzen Welt kommen nach Berlin, um die einzig­artige Club­kultur zu erleben. Die acht­tei­lige Reihe "Techno House Deutsch­land" blickt auf diese Club­kultur in Deutsch­land. In der Banken­stadt Frank­furt entwi­ckelt sich in den 80er Jahren durch US-Ameri­kani­sche GIs eine leben­dige Szene für Dance Music. Der Sound verän­dert sich und Sven Väths legen­därer Club Omen wird zum Hot Spot für eine neue Bewe­gung. Ab den 90er Jahren entwi­ckelt sich auch Leipzig zu einem Zentrum für elek­tro­nische Musik in Deutsch­land. Aber auch abseits der Metro­polen entstehen legen­däre Orte, wie eines der größten euro­päi­schen Festi­vals, die Nature One im Huns­rück oder der Club Muna in Thüringen. Wie Techno und House bis heute Deutsch­land prägen und wie neue Kultur­land­schaften entstehen, zeigen diese Doku­men­tationen.

Wer bezahlt die Zukunft? (Doku-Serie, ab 28. Juli 2022)

Die Klima­krise ist real. Flut, Dürre und Stürme bedrohen Exis­tenzen, mitt­ler­weile auch in Deutsch­land. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine treiben die Staats­ver­schul­dung in die Höhe. Alles wird teurer. Und Hoff­nungen auf eine Rente, die zum Leben reicht, hat kaum noch jemand, der heute jung ist. Wir leben in einem Zeit­alter der Krisen. Die Zukunft - für viele scheint sie mehr bedroh­lich als rosig. Die drei­tei­lige Doku-Serie zeigt anläss­lich des Earth Over­shoot Day am 28. Juli, wo es gerade brennt, warum wir nicht mehr warten können, sondern jetzt handeln müssen. Sie ist getrieben von der Suche nach Lösungen und deren Umsetz­bar­keit. Was die Zukunft kostet, wer sie bezahlen soll und warum Nichtstun beson­ders teuer wird - das disku­tieren Experten aus Wirt­schaft, Wissen­schaft und Psycho­logie.

Ein guter Mensch (Krimi-Serie, ab 29. Juli 2022)

Sein ganzes Berufs­leben lang hat Agâh (Haluk Bilginer) als Gerichts­schreiber gear­beitet. Inzwi­schen hat er es sich in seinem beschau­lichen Ruhe­stand in Istanbul einge­richtet, doch ein niemals vor Gericht gebrachtes Verbre­chen lässt ihm keine Ruhe. Als sein Arzt bei ihm Alzheimer im Anfangs­sta­dium diagnos­tiziert, entwi­ckelt er einen komplexen Rache­feldzug: Jeder, der Anteil an der abscheu­lichen Tat hatte, soll seine gerechte Strafe erhalten, bevor Agâhs Erin­nerungen schwinden. Den Spuren seiner Rache folgt die junge Poli­zistin Nevra (Cansu Dere), die als einzige Frau in der Mord­kom­mis­sion stän­digen Anfein­dungen ausge­setzt ist. Agâh und Nevra kennen einander nicht, dabei sind sie einander schon immer durch ein geheim­nis­volles Band verbunden gewesen. Vor allem aber haben sie gemeinsam einen mäch­tigen Gegner, der die Vergan­gen­heit um jeden Preis ruhen lassen will.

