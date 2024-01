Bilanz: Das ist die erfolgreichste TV-Streamingplattform

Die ARD Media­thek war im Jahr 2023 das erfolg­reichste Strea­ming-Angebot eines deut­schen Fern­seh­sen­ders. Wie die ARD-Programm­direk­tion in München mitteilte, erreichte man dieses Jahr im Schnitt rund 2,3 Millionen Menschen täglich.

Den Angaben zufolge liegt die ARD Media­thek deut­lich vor ihren Mitbe­wer­bern wie der ZDF-Media­thek (1,9 Millionen), RTL+ (0,8 Millionen) oder Joyn (0,4 Millionen). "Auch beim jüngeren Nutzer­kreis zwischen 20 und 49 Jahren hat die ARD Media­thek mit einer Tages­reich­weite von 0,9 Millionen Usern die Nase vorn", heißt es weiter. Grund­lage sind Mess­daten der Video­for­schung von AGF und GfK.

Das inter­essiert die Zuschauer beson­ders

ARD Mediathek: Programmdirektion zieht Bilanz

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: ARD, Montage: teltarif.de "Die ARD Media­thek legt weiter zu und bleibt Spit­zen­reiter unter den deut­schen TV-Strea­ming­por­talen", sagte ARD-Programm­direk­torin Chris­tine Strobl der Mittei­lung zufolge. "Das zeigt uns: Wir sind mit unserer Programm­reform auf dem rich­tigen Weg. Es zahlt sich aus, die Media­thek zu stärken und Gelder ins Digi­tale umzu­schichten, ohne unsere klas­sischen Ausspiel­wege dabei aus den Augen zu verlieren."

Beson­ders inter­essiert seien die Menschen in der ARD Media­thek an Doku­men­tationen und Doku-Serien sowie an Fiktion, wurde mitge­teilt. So seien für die vierte Staffel des Erfolgs­for­mats "Babylon Berlin" 21 Millionen Stream­views regis­triert. Zu den belieb­testen Serien in diesem Jahr zählte zudem "Tage, die es nicht gab", deren acht Folgen wurden 13,2 Millionen Mal abge­rufen wurden. Und "Asbest", deren fünf Folgen der Media­theken-Serie 9,4 Millionen Stream­views erzielten.

Die meist­auf­geru­fenen Filme und Dokus

Zu den meist­auf­geru­fenen Filmen gehörten der Münster-"Tatort: MagicMom" mit 2,3 Millionen und der Nordsee-Krimi "Sörensen fängt Feuer" mit Bjarne Mädel, der 2,1 Millionen Stream­views erreichte.

Bei den Doku-Serien erzielte die sechste Staffel von "Feuer & Flamme" über den Alltag von Feuer­wehr­leuten im Ruhr­gebiet fast vier Millionen Abrufe. Erfolg­reich waren auch seri­elle Formate aus den Berei­chen Sport und Kultur: "Unpar­tei­isch - Deutsch­lands Elite-Schieds­richter" erzielte 3,1 Millionen Abrufe, die Musi­ker­bio­grafie "Echt - Unsere Jugend" kam auf 1,7 Millionen.

