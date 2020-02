ARD: HbbTV-Angebot jetzt mit Replay-Funktion

Die ARD bietet Zuschauern ihrer Fern­sehpro­gramme ab jetzt die Möglich­keit, laufende Sendungen auf Tasten­druck von Beginn zu starten. Alles, was es dazu braucht, ist ein Smart-TV oder ein Digital-Receiver mit HbbTV-2.0.1 Funk­tiona­lität.

Funk­tion ab sofort verfügbar

ARD: Replay-Funktion mit dem "Blue Button" Zuschauer der Fern­sehpro­gramme der ARD, die den Beginn einer Sendung verpasst oder im Verlauf der Sendung erst einge­schaltet haben, können ab sofort die Funk­tion Replay nutzen. Über das Drücken der blauen Farb­taste auf der Fern­bedie­nung, gleich nach Einschalten eines Senders oder alter­nativ über die HbbTV Start­leiste, können laufende Sendungen von Anfang an gesehen werden. Warte­zeiten bis Sendungen in die Media­thek zu finden sind, entfallen.

Nahezu alle Fern­sehpro­gramme der ARD bieten das HbbTV-Angebot Replay an. Zuschauer können die Funk­tion in den Gemein­schafts­programmen Das Erste, ONE und ARD-alpha sowie den Dritten Programmen BR Fern­sehen (Nord, Süd), hr-fern­sehen, MDR Fern­sehen (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), rbb Fern­sehen (Berlin, Bran­denburg), SR Fern­sehen, SWR Fern­sehen (Baden-Würt­temberg, Rhein­land-Pfalz), WDR Fern­sehen (Köln, Aachen, Duis­burg, Düssel­dorf, Biele­feld, Bonn, Dort­mund, Essen, Köln, Münster, Siegen, Wuppertal) nutzen.

Entwick­lung des ARD Play-Out-Centers Potsdam

Replay ist eine Entwick­lung des ARD Play-Out-Centers Potsdam und wird durch eine enge Verbin­dung zwischen dem Live-Fern­sehsi­gnal (Broad­cast) und dem Inter­netstrea­ming möglich. Voraus­setzung für die Nutzung des neuen Ange­bots ist daher ein mit dem Internet verbun­denes Empfangs­gerät der neuesten Genera­tion (Smart-TV oder Set-Top-Box), welches die aktu­elle Version des HbbTV-Stan­dards (2.0.1) unter­stützt. Diesen Stan­dard weisen vor allem Geräte, die ab 2019 auf den Markt gekommen sind, aus.

Auf älteren Geräten wird Replay, das bundes­weit über Satellit und Kabel sowie regional über DVB-T2 HD verfügbar ist, nicht in der HbbTV-Start­leiste ange­zeigt.

